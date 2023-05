Volodymyr Zelensky a monopolisé le G7 de Hiroshima, au détriment du programme initial

Aujourd'hui, j'annonce la prochaine phase de l'aide américaine à la sécurité de l'Ukraine, qui comprend davantage de munitions, d'artillerie et de véhicules blindés afin de renforcer les capacités de l'Ukraine sur le champ de bataille. Les États-Unis continuent d'aider l'Ukraine à réagir, à se relever et à se reconstruire. Nous vous soutenons également dans votre quête d'une paix juste. La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ne sont pas négociables.