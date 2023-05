Exploration sous-marine: 100 000 pièces de vaisselle Ming découvertes en mer de Chine méridionale

Une campagne de cartographie et de repérages sous-marins a commencé en mer de Chine méridionale. Les archéologues chinois entendent récupérer des reliques -essentiellement des porcelaines datant de la dynastie des Ming-, contenues dans deux épaves coulées par 1 500 mètres de fond. Une prouesse technologique, non dénuée de visées politiques.

De notre correspondant à Pékin

L’aventure des grandes profondeurs est presque autant suivie que l’aventure spatiale en Chine. Musique digne d’un film de Hollywood pour accompagner ces images de céramiques reposant dans les eaux bleues nuit des grands fonds de la mer de Chine méridionale. Images étonnamment claires de cette vaisselle datant de la dynastie des Ming et précisément de l’empereur Zhengde 1506-1521, dont on aperçoit encore les motifs et les couleurs.

Fusées des mers

Il s’agit d’une « découverte majeure de l’archéologie sous-marine », claironnent en cœur les médias d’état chinois, habitués à célébrer les exploits des fusées des mers. En 2011, le sous-marin descendait sous la barre des 5 000 mètres de profondeur. En 2020, le submersible Fendouzhe touchait le point le plus profond connu de la fosse des Mariannes, à près de 11 kilomètres de la surface de l’océan Pacifique. Mais c’est la première fois que des archéologues descendront si loin pour aller récupérer des reliques. À 1 500 mètres sous la surface, les chasseurs d’épaves sont hors courses. Or c’est à cette profondeur que se trouvent les vestiges des deux navires repérés en octobre 2022.

La campagne lancée ce week-end devrait s’étaler sur un an, en trois étapes, rapportent ce lundi les experts interviewés par le Quotidien du Peuple. Au total, plus de 100 000 objets étaient transportés par ces deux vaisseaux de la marine chinoise lourdement chargés, notamment de la porcelaine d’exportation et des rondins de bois en route vers la Chine.

Revendications territoriales

« Cette découverte importante appuie des faits historiques, ont fait savoir les autorités, et la façon dont les Chinois ont développé et utiliser la mer de Chine méridionale via la route maritime de la soie ». Une manière pour Pékin de renforcer le statut de puissance maritime de la Chine et d’appuyer ses revendications territoriales sur des îles et atolls revendiqués par les pays voisins comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei.

L’agence de presse officielle à Sanya, capitale de la province de Hainan, parle même directement de l’ouverture d’un « nouveau chapitre dans l’exploration des grands fonds chinois ». Selon le directeur adjoint du département du tourisme de la province de Hainan, cité par l’agence, c’est dans cette vaste zone comprise dans ce que la diplomatie chinoise appelle « la ligne en 9 traits » et représentant sur la carte une « langue de bœuf », notamment autour de récifs très contestés, tels que les îles Paracels (Xisha) ou des Spratleys (Nansha), 124 reliques culturelles auraient été découvertes ces dernières années, en eaux peu profondes.

