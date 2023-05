Réunion du G20 au Cachemire: une opération de communication pour New Delhi

Une réunion du G20 assez exceptionnelle - pas tellement par la teneur des discussions, mais par son lieu- se tient au Cachemire, une région en proie à plus de 30 ans de rébellion armée indépendantiste. C’est la plus grande réunion organisée sur place depuis que New Delhi a abrogé unilatéralement son statut d’autonomie, et renforcé son contrôle. Le gouvernement entend signaler un retour à la normale au Cachemire.

De notre envoyé spécial à Srinagar, la capitale d'été du Cachemire

C’est une énorme opération de communication pour le gouvernement fédéral. Cela fait près de quatre ans qu’il a brutalement abrogé l’autonomie du Cachemire, converti la région en un territoire directement administré par New Delhi, sans Parlement, et renforcé le contrôle militaire pour essayer de résorber les attaques terroristes.

Aujourd’hui, il veut montrer que cela a payé : pendant plusieurs jours d’affilée, le gouvernement régional remplit les Unes des journaux de publicités vantant les 6 900 km de routes construites depuis trois ans, les investissements étrangers reçus ou les services numériques déployés au Cachemire. Cette réunion du G20, qui parlera du tourisme, doit consacrer ce retour à la normale et servir de vitrine pour montrer au monde que la région a été pacifiée.

Derrière la vitrine, une réalité plus sombre

En quatre ans, le Cachemire est également devenu la plus grande prison de journalistes du pays. Quatre reporters cachemiris sont en ce moment derrière les barreaux, accusés d’activités terroristes à cause de leurs écrits ou travail, et de nombreux autres poursuivis pour des faits similaires, et libérés sous caution. Les journalistes indépendants sont régulièrement intimidés par la police, menacés d’arrestation s’ils n’arrêtent pas de poster des informations critiques sur les réseaux sociaux.

Les médias les plus importants sont contrôlés de l’intérieur : deux des plus grands quotidiens anglophones de la région, The Rising Kashmir et Greater Kashmir, ont dû accepter des sortes de « contrôleurs idéologiques » souvent membres du parti au pouvoir qui révisent les articles pour couper les informations négatives et rajouter du positif. Une censure de l’intérieur, donc. Cette répression touche aussi les défenseurs des droits de l’homme, comme le plus célèbre d’entre eux, Khurram Pervez, une figure célèbre qui est en prison depuis deux ans, accusé de « financement du terrorisme ».

Une répression sous couvert de sécurité

Le gouvernement assure devoir contrôler l’information afin d’éviter des révoltes dans cette région explosive, en proie à plus de trente ans d’insurrection armée. Et le ministre fédéral de l’information garantit que ces restrictions n’enfreignent pas la liberté de la presse, qui est « sacro-sainte », selon lui.

À l’occasion de sa présidence du G20, l’Inde se présente d’ailleurs comme « la mère de la démocratie ». Les journalistes du Cachemire aimeraient surtout des preuves de cela. Si l’Inde est vraiment une grande démocratie, confiait à RFI l’un d’entre eux, alors « le gouvernement doit arrêter de traiter les journalistes comme des terroristes ».

