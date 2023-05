Timor oriental: le parti de Gusmao, héros de l'indépendance, remporte les élections législatives

Le parti de Xanana Gusmao, héros de l'indépendance du Timor oriental, a remporté les élections législatives dans ce pays d'Asie du Sud-Est, sans toutefois obtenir la majorité absolue, selon les résultats officiels publiés mardi 23 mai.

Le résultat de l'élection du dimanche 21 mai ouvre la voie au retour au pouvoir de Xanana Gusmao, âgé de 76 ans et premier président de la jeune démocratie, s'il peut former une coalition. Si aucun parti ne remporte la majorité absolue, la Constitution donne au parti qui a le plus de voix l'opportunité de former une coalition.

Le Congrès national pour la reconstruction du Timor-Leste (CNRT), dans l'opposition, a obtenu 41,6% des voix, contre 25,7% pour le parti menant la coalition sortante, selon les chiffres de la commission électorale publiés après la fin du décompte.

Une coalition pour mettre fin au blocage politique du pays

Les électeurs devaient renouveler les mandats de 65 députés du Parlement national, espérant mettre fin au blocage politique de plusieurs années dans le plus jeune pays d'Asie. Le CNRT a obtenu 31 sièges, et devra s'allier à un ou plusieurs autres partis pour gouverner. Ce parti a remporté les élections présidentielles l'an dernier, portant à la présidence Jose Ramos-Horta, un allié de Xanana Gusmao.

Mais le Le Front révolutionnaire pour un Timor oriental indépendant (Fretilin), était à la tête de la coalition gouvernementale sortante grâce à sa majorité relative au Parlement. Le Fretilin a combattu l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie et Xanana Gusmao était à la tête de sa branche armée. Il a passé les dernières années de l'occupation indonésienne en prison, et a été élu premier président du Timor oriental à l'indépendance du pays en 2002. En 2007, il a quitté le Fretilin pour fonder le CNRT. Puis, il est devenu Premier ministre la même année, jusqu'en 2015.

L'économie du pays dépendante des revenus pétroliers

Plus de vingt ans après l'indépendance, le Timor oriental tente de sortir de la pauvreté, après avoir été durement affecté par la pandémie de Covid-19 et un cyclone en 2021 qui a dévasté une partie de son territoire et fait au moins 40 morts. Le budget de l'ancienne colonie portugaise est fortement dépendant des revenus pétroliers, mais les projets en cours d'exploitation devraient parvenir à leur fin prochainement.

Le prochain gouvernement devra prendre des décisions stratégiques pour permettre le développement du projet gazier géant Greater Sunrise et assurer les finances du pays.



