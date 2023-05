Chine: les «hommes-grenouilles», aussi populaires qu'indésirables

C’est un phénomène qui est apparu en 2022 : des « hommes-grenouilles », c'est-à-dire des hommes déguisés en grenouilles, ont fait irruption dans les zones commerciales des grandes villes de Chine. Vente de ballons, selfies avec les passants... Le phénomène est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il trahit aussi la difficulté à gagner sa vie pour les jeunes et les plus anciens.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les amphibiens sortent de leur marais à la nuit tombée, c’est bien connu. Mais ce mardi 23 mai au soir, sur les berges très touristiques du lac intérieur de Houhai à Pékin, on n’a pas vu d’« hommes-grenouilles » depuis déjà quelques jours. Dans ces ruelles, où l’on vend de tout à emporter sur bâtonnets – riz gluants, brochettes, fruits confits –, les commerçants ont tous la même explication.

« C’est parce que les gardiens des rues les chassent. Si les ’’hommes-grenouilles’’ arrivent ici, ils vont leur crier dessus et leur prendre leurs marchandises. C’est pareil pour tous les marchands ambulants d’ailleurs. Ils considèrent que ça perturbe l’ordre social. Ils enlèvent tout », décrypte une ancienne du quartier.

Des « hommes-grenouilles » qui perturbent la tranquillité des passants ? C’est plutôt l’inverse, en réalité. Depuis qu’une designeuse de Nankin s’est inspirée du célèbre dessin animé « Huluwa », l’année dernière, pour lancer le concept de ces batraciens vendant leurs « petits », en l’occurrence des reinettes gonflables (un peu plus de 2 euros pièces), le succès a été immédiat.

Un jeune « homme-grenouille », croisé un peu plus loin en dehors des allées commerçantes, confirme : « Le phénomène est toujours aussi populaire sur les réseaux sociaux. Et le costume d’"homme-grenouille’’ coûte maintenant près de 40 euros. Pour moi, c’est un petit boulot. Je bois beaucoup d’eau avant de commencer, car il fait chaud dans le costume. C’est pour gagner un peu d’argent et j’ai l’impression de faire le bonheur des gens. »

Les retraités aussi font les « grenouilles »

Un bonheur pas au goût de tous. Le 10 mai dernier, une vidéo montrant une « femme-grenouille » repoussée par des agents de sécurité a suscité la colère des réseaux. Chœur unanime des commentateurs sur le thème des batraciens du « bonheur » et sur la difficulté à gagner sa vie avec dignité ?

Plusieurs incidents du même type se sont produits depuis le début de l’année, rapporte le South China Morning Post, avec parfois des scènes cocasses. Comme quand, par exemple, une « grenouille » de la province orientale du Zhejiang se voit intimer l’ordre de se mettre face au mur et de « réfléchir à ce qu’elle a fait de mal » ; ou lorsque dans la province méridionale du Guangxi, une autre « grenouille » qui refuse de quitter les lieux est menacée de se faire confisquer ses « bébés ». Justification pour le moins surprenante de la maréchaussée : « Nous ne pouvons pas fermer les yeux simplement parce que vous êtes adorables. »

Tant que les « grenouilles » resteront à la mode, elles reviendront, se rassurent les internautes. Car il faut bien gagner sa vie. « Il y a même des retraités qui font les ''grenouilles'' », confie l’un de ces vendeurs costumés.

