Le Premier ministre russe en Chine pour renforcer les échanges commerciaux

Après Shanghai, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine est à Pékin, mercredi 24 mai, où il doit rencontrer son homologue chinois Li Qiang, ainsi que le président chinois Xi Jinping. Objectif : renforcer les relations commerciales pour parvenir à 200 milliards de dollars d’échanges cette année.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les médias à Moscou en font beaucoup sur cette visite, allant jusqu’à parler d’une « réunion du gouvernement russe à l’étranger ». Les médias chinois ici sont pour le moment plus discrets. Et il faut aller sur le site du Huanqiu Shibao - Global Times dans sa version anglophone - pour trouver un long compte rendu du passage de la délégation russe mardi à Shanghai.

Un avion spécial a été affrété pour la centaine de délégués, plusieurs ministres russes sont du voyage, dont celui en charge de l’Énergie, Alexandre Novak, qui a annoncé une hausse de 40% des livraisons d’hydrocarbures et de gaz à la Chine pour cette année.

Cette visite pourrait en effet accélérer le chantier du gazoduc Siberian Power 2, qui une fois achevé, devrait fournir 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel à la Chine via la Mongolie. Sachant que la Chine est devenue l’an dernier le premier client de la Russie dans le secteur énergétique, selon l’AFP.

Réaffirmer la solidité du partenariat stratégique

Sous le coup de sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, la Russie veut éviter de voir s’effondrer ses exportations de gaz. L’objectif fixé par les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping est de parvenir à 200 milliards de dollars d’échanges en 2023, contre 190 milliards de dollars l’an passé, a rappelé le chef du gouvernement russe Mikhaïl Michoustine.

Derrière ce chiffre, des choses très concrètes comme les ventes de téléphones portables et de voitures chinoises en Russie, boostées depuis l’agression de l’Ukraine par l’armée russe et le départ des concurrents occidentaux sur le marché russe. Hausse aussi côté russe des livraisons de céréales à la Chine.

La diplomatie chinoise répète qu’il ne s’agit que d’une « coopération économique et commerciale normale », mais la visite est économique et politique. Les observateurs notent toutefois que le forum sino-russe de Shanghai est intervenu au lendemain de la réunion du G7 au Japon. Et les rencontres entre Mikhaïl Michoustine et le Premier ministre chinois Qin Gang, ainsi qu’avec le président Xi Jinping ce mercredi, seront sans nul doute l’occasion de réaffirmer la solidité du partenariat stratégique sino-russe.

