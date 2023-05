États-Unis et Corée du Sud lancent de nouveaux exercices militaires conjoints à Pocheon

Reportage

Les forces sud-coréennes et américaines ont entamé ce jeudi 25 mai leur plus grand exercice de tir réel conjoint, simulant une « attaque à grande échelle » de la Corée du Nord.

Avec notre envoyé spécial à Pocheon, Nicolas Rocca

Face à quelques centaines de spectateurs, les armées sud-coréennes et américaines ont affiché l’éventail de leur puissance de feu. Après avoir montré des vidéos simulant une attaque ennemie avec des images de Kim Jong-un et de ses missiles prêts à s’abattre sur la péninsule, la contre-offensive factice a été lancée. « Je déclare le début de l’édition 2023 des exercices des tirs massifs conjoints », lance un militaire.

Durant une heure et demie, un déluge d’explosion s’est abattu sur des cibles placées dans une vallée à une vingtaine de kilomètre de la frontière. D’abord les bombardements des hélicoptères et des avions de chasse, puis les tirs assourdissants des chars d’assaut et des autres véhicules d’artillerie. Visière aux couleurs de la Corée du Sud sur la tête, rock américain dans les oreilles, les spectateurs ont vu les deux alliés déployer une force de frappe sans précédent lors de ces « exercices d’annihilation ».

Un message au voisin du nord

« Je pense que cela envoie un message au monde entier sur la force de notre alliance, affirme Anthony Lopez, capitaine de l’armée américaine. Et ce genre d’exercices de préparation renforcent la crédibilité de l’alliance. » Une opération de communication géante avec 2 500 soldats et plus de 600 équipements militaires pour symboliser la stratégie offensive de l’administration sud-coréenne face à son voisin.

Difficile de ne pas s’interroger sur une éventuelle réaction de la part de la Corée du Nord dans les prochains jours alors que le régime n’a pas tiré de missile depuis plus d’un mois. Le régime nord-coréen, qui a multiplié les tirs de missiles et considérablement amélioré ses capacités militaires ces dernières années, a d’ores et déjà averti qu’il ne tolérait pas de tels actes hostiles à ses portes.

