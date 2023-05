Vietnam: un vendeur de nouilles condamné à 5 ans de prison pour avoir parodié un ministre

Au Vietnam, un vendeur de nouilles a été condamné à cinq ans et demi de prison pour avoir parodié un puissant ministre. Nouvelle preuve, s'il en faut, du fait que le régime communiste ne tolère pas le moindre signe de dissidence

Le tort de ce commerçant : avoir imité le général To lam (à droite).

En novembre 2021, un scandale secoue le Vietnam : le ministre de la Sécurité, le général To Lam, est à Londres où il est filmé en train de manger un steak recouvert de feuille d'or de 24 carats cuisiné par le restaurateur star des médias sociaux connu sous le nom de Salt Bae. Coût du steak : 1 600 livres, et ce alors qu'au même moment la population vietnamienne, touchée de plein fouet par la pandémie de Covid, peine à manger à sa faim.

Quelques jours plus tard, un vendeur de nouilles suscite l'hilarité générale des internautes : Bui Tuan Lam publie lui aussi une vidéo. On le voit saupoudrer ses soupes de nouilles non pas avec des feuilles d'or, mais avec des oignons verts... en imitant à la perfection le geste caractéristique du cuisinier de luxe de Londres.

Il est arrêté et incarcéré. Sa femme et ses trois filles ne l'ont vu qu'une seule fois depuis. Ce jeudi 25 mai, elles ont appris que Bui Tuan Lam a été condamné à cinq ans et demi de prison, officiellement pour avoir « porté atteinte à la confiance de la population dans l'État ». Son procès n'a duré qu'une journée.

