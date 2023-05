Inde: Narendra Modi inaugure le nouveau Parlement lors d'une cérémonie boycottée par l’opposition

Le Premier ministre indien Narendra Modi vient d’inaugurer un nouveau parlement fédéral, d’une manière très personnalisée et religieuse. Face à la controverse, près de la moitié des partis représentés au Parlement ont boycotté la cérémonie, dénonçant les symboles monarchiques et l’absence de la présidente indienne, garante de la neutralité de l’État.

Le Premier ministre indien Narendra Modi entre avec un sceptre royal dans le nouveau siège du Parlement, lors d'une cérémonie hindoue et centrée sur sa personne, à New Delhi le 28 mai 2023. En raison de la teneur de la cérémonie et en l'absence de neutralité normalement essentielle à l'État, la moitié des partis au Parlement ont boycotté la cérémonie.

Avec notre correspondance à New Delhi, Sébastien Farcis

L’inauguration a commencé par une cérémonie hindoue, présidée par le Premier ministre, pour bénir le nouveau Parlement. Et des prêtres des autres religions indiennes ont aussi offert une prière, plus tard.

Les prêtres hindous ont remis à Narendra Modi un sceptre spécial, appelé Sengol, qui représentait dans le passé le transfert du pouvoir divin au monarque. Un symbole dénoncé par l’opposition comme un signe supplémentaire de la transformation de la démocratie indienne en une monarchie dirigée par Narendra Modi.

Le sceptre est maintenant placé à côté du siège du président de l’assemblée.

L’opposition a aussi dénoncé l’absence de la présidente, non invitée alors qu’elle est la cheffe de l’État et est censée représenter la neutralité - à la différence du Premier ministre, qui lui a un parti politique. Cela a entrainé le boycott de la cérémonie par près de la moitié des partis des assemblées.

Ce nouveau Parlement vient remplacer l’ancien, vieux de près d’un siècle, et s’inscrit dans un énorme projet de restructuration de tout le centre politique de New Delhi. Le bâtiment accueillera plus de 1 200 parlementaires des deux assemblées, soit 50% de plus qu’auparavant, en prévision de l’accroissement de la population indienne.

