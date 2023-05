La Chine fête le premier vol commercial d’un avion de ligne de conception chinoise

Vol inaugural réussi pour le premier avion de ligne Made in China. 15 ans après le lancement officiel du programme C919, l’appareil de la Comac - concurrent des A320neo et du 737 Max - a effectué une première liaison commerciale dimanche 28 mai entre Shanghai et Pékin, marquant un tournant pour le secteur aérien chinois.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Avec 128 passagers à bord et le numéro de vol emblématique #MU9191, l’avion blanc de la China Eastern Airlines était sur tous les smartphones ce dimanche en Chine. Musique et émissions spéciales sur les médias d’état qui ont suivi ce premier vol commercial du C919 depuis son décollage ce matin à 10h35 à Shanghai, jusqu’à l’atterrissage deux heures plus tard sur le tarmac de Pékin où l’attendaient deux camions de pompiers pour un « salut aquatique » : deux jets d’eau formant une arche à l’arrivée de l’avion.

The maiden commercial flight of home-made C919 lands at Beijing Capital international Airport, welcomed by a watergate ceremony. pic.twitter.com/eZ5k8GwgMI — Global Times (@globaltimesnews) May 28, 2023

Selon la télévision centrale de Chine, les heureux élus qui ont pu prendre place dans l’appareil, ont reçu des cartes d’embarquements rouges et ont pu profiter d’un « repas à thème ». Fierté et patriotisme dans les commentaires : « la plupart des passagers pourront à l’avenir choisir de voyager à bords de grands appareils de conception nationale », souligne encore la chaîne d’État.

Avec sept ans de retard sur le calendrier initial et dans un climat de défiance vis-à-vis de l’aérien dans un contexte de décarbonation des transports, le constructeur chinois Comac rêve de rivaliser avec l’A320 d’Airbus et le 737-Max de Boeing. L’appareil aurait déjà enregistré plus de 1 200 commandes, essentiellement chez les compagnies chinoises. Premier avion de conception chinoise, le C919 reste dépendant des technologies étrangères, et notamment son moteur Leap1C développé par GE-Safran.

