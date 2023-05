Malaisie: la lutte timide contre la précarité menstruelle des femmes

La journée internationale des règles a lieu ce dimanche 28 mai. Aussi appelée « La journée mondiale de l'hygiène menstruelle », l’objectif est de mettre fin aux tabous, et sensibiliser à l'importance de l’hygiène menstruelle chez les femmes, à travers le monde. En Malaisie, certaines associations tentent de mettre en place, timidement, de lutter contre la précarité menstruelle avec différentes actions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Juliette Pietraszewski

Devant un magasin, Fahide 33 ans, s’apprête à acheter des protections hygiéniques. Un geste loin d’être anodin, explique-t-elle. « Quand tu étudies, tu as un problème, parce que souvent, tu n’as pas assez d’argent pour payer et tes études, et tes produits de première nécessitée. Précédemment, j’ai fait des dons à des femmes qui n’avaient pas assez d’argent pour acheter ces articles. »

« Toutes les questions relatives à la santé des femmes ou bien à la planification familiale ou à la santé sexuelle restent vraiment les parents pauvres et les sujets tabous du gouvernement, mais aussi de l'espace public et également de l'éducation », explique Sophie Lemière, spécialiste de la politique malaisienne et directrice de l'entreprise sociale World Wonderers. Une entreprise spécialisée dans les projets pour le droit des populations vulnérables.

« Dans la société malaisienne, comme malheureusement dans d'autres pays émergents, les séniors, les femmes et les enfants restent les populations les plus vulnérables, surtout pour toutes les questions relatives à la santé », ajoute-t-elle.

Le congé menstruel, mis en place depuis des années en Indonésie voisine, n’est pour l’instant pas non plus au centre des débats malaisiens.

>> À écouter aussi : Journée internationale de l'hygiène menstruelle: situation en Indonésie, au Kenya, au Mexique et en Suède

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne