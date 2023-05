La Chine va envoyer son premier civil dans l'espace

La mission Shenzhou 16 prête au départ. Le décollage de la nouvelle mission spatiale habitée chinoise est prévu pour mardi depuis le nord-ouest de la Chine. À bord, pour la première fois, il y aura un astronaute civil.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est sous les applaudissements que le trio de taïkonautes de la mission Shenzhou 16 a fait sont entrée ce lundi en conférence de presse. Trois hommes en uniforme bleu nuit de l’agence spatiale chinoise, drapeaux rouges sur la poitrine étaient là, comme à l’habitude. Mais cette fois-ci, parmi eux figurait pour la première fois un expert civil de l’aéronautique.

Il s’agit de Gui Haichao, professeur à Beihang, l’université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin. Il est aussi ingénieur spécialiste des « charge utiles ». Gui Haichao. « Le terme d’astronaute a été toujours été pour moi quelque chose à la fois de sacré et de lointain. Quand en 2018, j’ai appris que la Chine allait sélectionner les premiers experts en charge utile, j’ai immédiatement postulé. Et depuis deux ans, je suis un entrainement tous les jours », raconte-t-il.

Jusqu’à présent, tous les taïkonautes des missions spatiales chinoises faisaient partie de l’armée populaire de libération. C’est le cas encore pour Zhu Yangzhu et Jing Haipeng. Ce dernier a d’ailleurs salué la présence d’un civil dans l’équipe. « Cela signifie que nous allons entreprendre des tâches encore plus complexes et stimulantes, a déclaré le commandant de la mission. Nous aurons de nombreuses charges utiles à assembler, à transférer et à sortir ».

La charge utile dans l’industrie spatiale désigne la partie de l’engin qui se voit désigner des objectifs à remplir pendant la mission. La charge utile d’un lanceur par exemple, ce peut être un satellite ou une sonde spatiale.

Le lancement est prévu mardi matin à 9h31 heure chinoise au pas de tir de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Il interviendra au lendemain d’une autre annonce de l’agence chinoise : l’objectif de faire des vols spatiaux habités. La Chine prévoit en effet d’effectuer un alunissage en équipage avant 2030.

Les projets liés au « rêve spatial » chinois se multiplient sous la présidence de Xi Jinping. Le géant asiatique investit depuis plusieurs décennies des milliards d'euros dans son programme spatial conduit par l'armée, ce qui lui a permis de combler l'essentiel de son retard face aux Américains et aux Russes.

