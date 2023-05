Chine: lancement réussi pour la mission Shenzhou-16

La fusée longue marche a décollé comme prévu à 9h31 (heure chinoise) mardi 30 mai, depuis la base de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Les trois astronautes doivent rejoindre leurs collègues de la mission précédente à bord de la station spatiale chinoise Tiangong.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les Chinois n’ont pas loupé une miette de ce lancement réussi. Le départ des taïkonautes en bus escortés par les motards de la police a été fait sous les vivats des personnels de la base de Jiuquan, qui agitaient des drapeaux rouges en combinaisons bleues. En rouge, des musiciens folkloriques de la « danse du tambour et de la prospérité » rythmaient les bas-côtés de la chaussée, puis évidemment le compte à rebours : 5, 4, 3, 2, 1 !

Le trio d’astronautes allongé dans la fusée s’arrache alors du sol, l’image de l’ascension est diffusée en direct sur la télévision centrale de Chine, avec une émission spéciale en plusieurs langues.

Cette nouvelle mission à bord du « Palais céleste », la station spatiale chinoise, doit durer cinq mois. Une rotation avec l’équipe de la mission Shenzhou-15 qui retournera sur terre. Outre les expériences scientifiques, les astronautes auront pour mission de manipuler les « charges utiles » de la station, un véhicule d’exploration spatiale notamment.

Pour la première fois, un civil est du voyage, Gui Haichao, professeur à l’université d’aéronautique et d’astronautique de Pékin et expert en charge utile. À bord également l’ingénieur aérospatial Zhu Yangzhu et le vétéran Jing Haipeng, le commandant de la mission, qui en est à sa quatrième sortie dans l’espace. Il s’est alors assis au milieu dans la cabine de pilotage pour laisser, dit-il, le hublot à ses deux collègues de manière à ce qu’ils puissent voir les étoiles.

Les astronautes chinois Gui Haichao, Zhu Yangzhu et Jing Haipeng saluent la foule avant le décollage de la fusée Shenzhou-16 vers la station spatiale chinoise au Centre de lancement de satellites Jiuquan, le 30 mai 2023. © Mark Schiefelbein / AP

