Inde: le combat des lutteuses continue face au président de la Fédération accusé de viols

Le mouvement #MeToo des lutteuses continue en Inde. Cela fait plus de quatre mois que ces championnes olympiques et leurs collègues masculins demandent l’arrestation du très influent président de leur Fédération, accusé d’avoir harcelé et violé de nombreuses jeunes lutteuses. Ces sportifs viennent d’être délogées du centre de New Delhi, où ils campaient depuis un mois. Et menacent maintenant d’actions plus radicales.

La lutteuse indienne Sakshi Malik, médaillée olympique en 2016, arrêtée le 28 mai 2023. © Altaf Qadri / AP

