Tous les Sud-coréens rajeunissent ce 1er juin

Ce n’est pas grâce à une recette miracle ou à une exceptionnelle cure de jouvence mais c’est une décision légale. Le gouvernement a mis fin à une spécificité administrative qui faisait cohabiter trois différents systèmes de comptabilité de l’âge. Cette loi qui entre en vigueur ce jeudi 1er juin est une mesure de standardisation afin de limiter les confusions et pour s’adapter aux normes internationales.

avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Demander l'âge d'un Sud-Coréen n'est pas la garantie d'obtenir une réponse simple. Âge international ? Âge coréen ? Ou bien celui du calendrier ? Les trois systèmes de comptabilité vont finalement disparaître, du moins dans les documents officiels.

L'âge international suppose que l'on vieillisse d'un an à chaque anniversaire. En Corée du Sud, il est utilisé dans le cadre administratif, et l'âge coréen reste très majoritaire dans la vie quotidienne. Puisant ses racines en Chine, ce système compte les neuf mois passés dans le ventre de la mère, arrondis à une année. Ainsi, un enfant naît donc à un an. Et c'est le 1er janvier que l'on ajoute une année supplémentaire, pas lors de son anniversaire.

Enfin, un troisième mode de comptabilité mélange les deux systèmes. Un bébé est âgé de zéro an à sa naissance et vieillit d'une année le 1er janvier. Il est notamment utilisé pour le service militaire. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, né en décembre 1960, a donc 62, 63 ou 64 ans.

Cette confusion disparaît ce jeudi 1er juin : l'âge international devient le seul système sur le plan administratif, en raison d'une loi votée en décembre dernier. Mais il est difficile d'imaginer l'âge coréen disparaître de la sphère privée, son usage est très répandu dans un pays où la hiérarchie sociale reste influencée par l'année de naissance.

