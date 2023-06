Inde: plus d'une centaine de morts et des centaines de blessés dans une catastrophe ferroviaire

Au moins 120 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans une catastrophe ferroviaire ayant impliqué plusieurs trains dans l'Est de l'Inde, a annoncé ce vendredi 2 juin 2023 un haut responsable local.

Des secouristes s'affairent autour d'un train de passagers qui a déraillé à Balasore, dans l'Est de l'Inde, le 2 juin 2023. AP

Texte par : RFI Suivre