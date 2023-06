Tirs de missiles nord-coréens: États-Unis, Japon et Corée du Sud partageront des informations

Les États-Unis et leurs deux alliés asiatiques, le Japon et la Corée du Sud, partageront des informations sur des tirs de missiles nord-coréens. Cette annonce a été faite à l'issue d'une réunion de leurs ministres de la Défense à Singapour où se déroule le sommet sur la sécurité de Shangri-La. Depuis le réchauffement des relations entre le Japon et la Corée du Sud, les États-Unis renforcent leur alliance militaire avec leurs deux alliés face aux menaces de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud échangeront en temps réel des données « afin d'améliorer la capacité de chaque pays à détecter et à évaluer les missiles lancés par la Corée du Nord ». Cette annonce fait suite au lancement sans succès, il y a quelques jours, par Pyongyang d'un satellite espion en violation des résolutions de l'ONU. Depuis un an, la Corée du Nord multiplie les essais de missiles balistiques et s'est déclarée puissance nucléaire.

La réconciliation entre le Japon et la Corée du Sud après des années de querelles incite les États-Unis à prendre des mesures pour moderniser leur alliance et renforcer la dissuasion avec leurs deux plus importants alliés en Asie. Le secrétaire américain a la Défense, Llyod Austin, estime que les trois pays sont confrontés à des défis communs « liés au comportement coercitif de la Chine, aux dangereuses provocations de la Corée du Nord et à la cruelle guerre choisie par la Russie en Ukraine ».

Capacité de contre-attaque

Face aux tirs de missiles nord-coréens, le Japon a décidé de se doter d'une capacité de contre-attaque. Les États-Unis vont encourager les trois pays à rendre leurs forces militaires « plus polyvalentes, plus résistantes et mobiles ». Et à mener des exercices militaires en commun.

Le Japon et la Corée du Sud n'ont pas d'autres choix que d'aligner leur stratégie de défense sur celle des États-Unis. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que « la question de Taïwan n'est pas simplement une question entre la Chine et Taïwan, mais comme la question de la Corée du Nord, c'est une question mondiale ».

