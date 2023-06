Toujours pas d'unité du Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier nord-coréen

Le Conseil de sécurité a réagi au lancement avorté d’un satellite militaire nord-coréen en se réunissant ce vendredi. Mais dû à son manque d’unité sur le dossier, il n’a, à nouveau, rien pu condamner officiellement. 13 des 15 ambassadeurs ont pourtant déploré les violations de Pyongyang.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

À New York, tout le monde le sait, mais de nombreux diplomates estiment qu’il était temps de le répéter. Ce sont le manque d’unité et, de ce fait, le silence du Conseil de sécurité, qui encouragent Pyongyang à continuer à développer son programme nucléaire sans se soucier des conséquences. La secrétaire générale adjointe aux Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, n’a pas mâché ses mots : en n’agissant pas, le Conseil laisse libre champ à la Corée du Nord. « Le manque d'unité et d'action au Conseil de sécurité fait peu pour ralentir la trajectoire négative sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord peut agir sans contrainte, et les autres parties sont contraintes de se concentrer sur la dissuasion militaire », a déclaré Mme DiCarlo devant le Conseil.

Des accusations répétées par la représentante des Émirats arabes unis ou l’ambassadeur japonais. Sans les nommer, il a regretté que la Chine et la Russie « ne prennent pas au sérieux les menaces à la paix et à la sécurité internationale que représentent les essais nucléaires nord-coréens ». Avant de critiquer plus largement le régime de Kim Jong-un.

Manque d'unité depuis 2017

« Et c’est aussi avec beaucoup de regrets que nous voyons le régime nord- coréen continuer à dépenser d’énormes ressources pour son programme illégal nucléaire. Tout en sacrifiant le bien-être des gens en Corée du Nord », pointe Kimihiro Ishikane, le représentant permanent du Japon auprès des Nations unies.

Les dernières manifestations d'unité du Conseil de sécurité sur le dossier nord-coréen remontent à 2017. En mai 2022, la Chine et la Russie avaient mis leur veto à une résolution imposant de nouvelles sanctions contre Pyongyang, et aucune résolution ou déclaration du Conseil n'a été adoptée depuis, malgré plusieurs tirs de missiles de la part de la Corée du Nord. Moscou et Pékin travaillent depuis plusieurs années sur la négociation d’une résolution plus favorable à Pyongyang, mais qui est rejetée par les autres membres du Conseil.

