L'anniversaire du massacre de Tiananmen à nouveau marqué par la censure

En Chine, un silence de plomb règne encore sur les commémorations des événements de la place Tiananmen, du 4 juin 1989. La censure veille à ce que rien ne puisse évoquer le souvenir de ces événements tragiques sur les médias et les réseaux sociaux. Silence aussi à Hong Kong, où plusieurs interpellations continuent d'avoir lieu dans le quartier de Causeway Bay, où la population avait m'habitude de marquer la date depuis 1989 avec une veillée aux bougies.

La bougie pixélisée allumée par l’ambassade d’Allemagne en Chine sur son compte Weibo dimanche 4 juin n’aura pas fait long feu. Comme les autres chandelles du souvenir postées en ligne, cette dernière a été aussitôt éteinte par les censeurs qui veillent à ce qu’aucune allusion aux évènements de Tiananmen, ni même à la date du 4 juin - rebaptisée « 35 mai » par l'opposition chinoise -, ne puisse resurgir; allant jusqu’à supprimer l’émoticône bougie sur la toile ou rendant difficilement accessible sans VPN les notes Wikipedia sur l’évènement. Cela comme chaque année à la même date, rapporte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde.

Mais pour l’avocat Teng Biao joint par RFI, 34 ans d’amnésie collective forcée n’ont pas totalement effacé la mémoire du « 35 mai » : « Le gouvernement chinois a renforcé la censure et ses efforts de propagande. Beaucoup de Chinois, spécialement parmi la jeunesse, ne savent pas aujourd’hui ce qui s’est passé en 1989. Ils ne savent pas non plus ce qui s’est passé à Hong Kong, au Tibet, ou encore au Xinjiang. Mais je ne pense pas que les autorités puissent totalement effacer la mémoire collective. Car c’est un moment important pour tellement de Chinois qui n’oublient pas le massacre de Tiananmen », assure-t-il.

Bougies éteintes par les censeurs sur le compte weibo de l'ambassade d'Allemagne en Chine. Le souvenir du mouvement du 4 juin 1989 est toujours interdit près de 35 ans après les faits. https://t.co/8DpaHakj2W — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) June 4, 2023

« Certains mettent en jeu leur liberté pour rappeler cette mémoire chaque année, poursuit l’avocat en exil aux États-Unis. Ces trois dernières décennies, des témoins de l’époque, des militants des droits de l’homme, des journalistes et les mères de Tiananmen ont publié leurs souvenirs et des récits de ces heures tragiques. Certains ont été envoyés en prison pour cela, mais la mémoire est toujours là. »

Appel à la responsabilité des mères de victimes

Le collectif des mères de victimes a de nouveau appelé les dirigeants chinois à admettre leur responsabilité dans la répression du mouvement de contestation qui avait secoué plusieurs grandes villes de Chine, au-delà de Pékin. Des dissidents en détention comme Xu Zhiyong ont appelé cette année encore à la grève de la faim ou en tout cas à observer une journée de jeûne ce 4 juin, pour marquer cette mémoire.

Mais au-delà des actes individuels, aucune manifestation publique n’est possible. La censure veille à ce qu’aucune promotion n’ait lieu en ligne ce week-end pour éviter le happening de l’an passé : un gâteau en forme de char, rappelant ceux de la place Tiananmen, était apparu en direct dans le show d’un influenceur célèbre.

Pas de veillée historique à Hong Kong, la police veille à la moindre allusion au 4 juin 1989

Du côté de Hong Kong, le silence règne également, notamment dans le quartier de Causeway Bay. Chaque année depuis 1989, la population avait pris l’habitude d’y marquer le souvenir du massacre avec une veillée aux bougies. Interdit pour la première fois en 2020, officiellement pour cause de Covid-19, le rassemblement a été également empêché en 2021, 2022 et désormais en 2023 également. La cité vit désormais de plus en plus au rythme des autres provinces chinoises depuis l'imposition de la loi sur la sécurité nationale.

Au carrefour de Hennessy Road à Causeway Bay, la police lance « Circulez, il n’y a rien à voir », avant de claquer la porte de la camionnette sur un homme d’âge mûr qui avait une petite pancarte évoquant le 4 juin, rapporte notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy.

Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Mamie Wong - une figure du mouvement pro-démocratie - de se faire embarquer. Plus tôt une femme brandissant une chandelle symbole du 4 juin a juste eu le temps de crier « brandissez des bougies, pleurez le 4 juin » avant d’être emmenée. Une autre femme, qui portait simplement les caractères chinois signifiant « conscience » sur son Tee shirt a également été embarquée par la police.

Des policiers hongkongais arrêtent un passant après qu'il a simplement allumé la lumière de son portable près du parc VIctoria, le site où des événements en mémoire du massacre de TIananmen ont eu lieu pendant 30 ans, ici le 4 juin 2023 à Hong Kong. © Louise Delmotte / AP

Plusieurs interpellations ont également eu lieu samedi 3 juin dans ce quartier, où 5 000 policiers ont été mobilisés à l’occasion de cette date symbolique pour l’opposition pro-démocratie. Les piliers de cette dernière sont presque tous en prison. L'avocate Chow Hang Tung, ancienne vice-présidente de l’Alliance, qui organisait chaque année ces veillées, est actuellement en prison et a entamé une grève de la faim.

Espérant faire diversion, les autorités ont autorisé la tenue d’un carnaval de spécialités culinaires des provinces de Chine avec des spectacles très kitsch en tenue folklorique des minorités chinoises. Dans la tentative que le bruit de ce folklore bon marché fasse oublier le 4 juin.

Taïwan organise une veillée, avec l'éventuelle invasion par Pékin dans tous les esprits

Du côté de Taïwan, dernier pays sinophone à tenir des événements en mémoire des massacres de la place Tiananmen, un collectif citoyen organisait une veillée dans le centre de Taipei dimanche 4 juin. En présence également d’activistes hongkongais réfugiés.

Avec notre correspondant à Taipei, Adrien Simorre

Une minute de silence pour les victimes de Tiananmen : sur la place de la liberté de Taipei, ils sont plusieurs centaines à s’être déplacées malgré la pluie. Parmi eux, ce père de famille taïwanais, venu avec son fils :« J'aimerais lui faire comprendre que la liberté et la démocratie ne sont pas gratuites, qu'elles ont un prix et que nous avons tous une responsabilité à les défendre. »

Des habitants participent à une veillée en mémoire des massacres de la place Tiananmen, à Taipei, le 4 juin 2023. © Ann Wang / Reuters

Autour de la place, défenseurs des droits de l’homme, du Tibet et de Hong Kong ont installé leurs stands. Comme Elaine, une activiste hongkongaise réfugiée à Taïwan : elle expose les dessins de ses amis aujourd’hui en prison.« À Hong Kong, on ne peut plus organiser ces commémorations, explique-t-elle. Samedi 3 et dimanche 4 juin, des gens ont même été arrêtés pour cela. C’était important pour moi d’être ici pour montrer que nous continuons à nous battre avec eux. »

Archipel démocratique et indépendant de fait, Taïwan reste menacé d’invasion par Pékin. Cette année, les organisateurs ont même reçu des intimidations anonymes.« Il y a quelques jours, les renseignements taïwanais nous ont appelé pour nous dire de faire particulièrement attention, explique Zeng Jian-Yuan, organisateur de l'évènement. Mais tout a été fait pour assurer la sécurité de l'événement, et protéger la liberté d’expression à Taïwan. »

La soirée s’est finalement terminée sans encombre, et avec un rendez-vous donné pour l’année prochaine.

