La cause de la catastrophe ferroviaire en Inde liée au système d'aiguillage

288 personnes au moins sont mortes et 900 autres ont été blessées dans la collision, ce vendredi 2 juin, entre trois trains dans l'est de l’Inde. Les autorités ont prévenu que le bilan pourrait encore augmenter. C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du pays. Le ministre indien des Chemins de fer a annoncé que la cause et les responsables ont été identifiés, sans les divulguer.

Publicité Lire la suite

Il semble probable que c’est une erreur de signalétique qui a entraîné le premier train de passagers sur une voie de garage où il a percuté un train à l’arrêt. Cette erreur, a-t-elle été causée par une faute humaine ou technique ? L’énorme manque de personnel au sein de la compagnie ferroviaire y est-il pour quelque chose ?

► À lire aussi : Inde: près de 300 morts dans l'une des pires catastrophes ferroviaires du pays

Le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a annoncé ce dimanche 4 juin que la cause et les responsables avaient été identifiés, tout en désignant un système de signalisation électronique. Il a par ailleurs ajouté qu'il n'était « pas approprié » de divulguer davantage de détails avant le rapport d'enquête final. Selon le ministre, « le changement qui s'est produit lors de l'aiguillage électronique est à l'origine de l'accident », en référence au système informatique complexe gérant le trafic sur les voies ferrées indiennes pour empêcher la collision de trains. « Le coupable et la manière dont l'accident s'est produit seront découverts à l'issue d'une enquête en bonne et due forme », a-t-il ajouté.

L’opposition, elle, est montée au créneau, dénonçant un gouvernement plus inquiet de lancer des nouveaux trains pour riches, que d’assurer la sécurité des pauvres. Deux principaux partis de l’opposition demandent la démission du ministre des Chemins de fer.

Une erreur humaine ?

Le Times of India, citant le rapport d'enquête préliminaire, indique dimanche qu'une « erreur humaine » pourrait avoir causé la collision. Le Coromandel Express, reliant Calcutta à Madras, avait reçu le feu vert pour circuler sur la voie principale, mais a été dérouté en raison d'une erreur humaine sur une voie où se trouvait déjà un train de marchandises. Le train de passagers a alors percuté à une allure d'environ 130 km/h le convoi de marchandises. Trois wagons sont alors tombés sur la voie adjacente, heurtant l'arrière d'un train express qui assurait une liaison entre Bangalore et Calcutta. C'est cette collision qui a provoqué le plus de dégâts, ajoute le Times, citant le rapport préliminaire.

La tragédie s'est déroulée près de Balasore, à environ 200 km de Bhubaneswar, la capitale de l'État d'Odisha, dans l'est de l'Inde. Quelque 24 heures après l'accident, les opérations de sauvetage se sont achevées samedi soir, quand les carcasses éventrées avaient été fouillées à la recherche de survivants.

288 vies brisées

On dénombre pour l'heure 288 victimes, un véritable drame collectif. Mais il y a aussi le drame des enfants blessés... Par exemple, il y a cet enfant de 7 ans qui était parti du Bengale, au nord-est du pays, jusqu’à l’extrême sud de l’Inde, pour traiter un problème psychologique. Le métal du train accidenté l’a fauché à mi-chemin et il est maintenant paralysé. Il est sur un lit avec de multiples fractures dans la colonne vertébrale, rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis.

Parmi les passagers figuraient aussi, par exemple, un trentenaire, qui, lui, était lancé dans ce voyage de près de 2 000 kilomètres pour aller travailler dans le Sud. D’autres ouvriers revenaient vers le Nord pour les vacances scolaires. Les victimes sont en énorme majorité des pauvres qui paient quelques dizaines d’euros pour ces longs trajets dans des wagons bondés.

Le train est le transport du pauvre en Inde : 22 millions de personnes l’empruntent chaque jour et c’est pour cela que sa sécurité est une affaire politique, car c’est une classe d’électeurs qui vote en masse bien plus que les riches. Narendra Modi, le Premier ministre le sait, lui qui est venu immédiatement sur place et a promis des sanctions exemplaires contre les responsables de ce drame.

(Et avec AFP)

Des alertes déjà existantes sur le manque d’entretien des voies et la signalisation Des documents montrent que des alertes avaient été lancées quant au manque d’entretien des voies et aux problèmes de signalisation, rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis. Cela est arrivé le 8 février dernier, dans le sud de l’Inde. Une erreur de signalisation a mené un train vers une mauvaise voie, et une terrible collision a été évitée de justesse, grâce à la présence d’esprit du chauffeur qui a stoppé le train. Une lettre d’un cadre de la compagnie ferroviaire publique décrit cet incident comme un défaut majeur dans le système de signalisation. Et prévient que cela peut arriver ailleurs et créer un accident grave. Et c’est ce qui semble être arrivé vendredi soir, sauf que cette fois, le conducteur n’a pas pu freiner à temps. À cette lettre, s’ajoute un rapport de la Cour des comptes, qui alertait en décembre que le manque de moyens dépensés dans l’entretien des voies était la cause principale des centaines de déraillements arrivés ces cinq dernières années.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne