Australie: condamnée pour avoir tué ses enfants, une mère de famille a été graciée

Après avoir été condamnée pour le meurtre de ses 4 enfants et avoir passé 20 ans en prison, l’Australienne Kathleen Folbigg vient d’être graciée. Une contre-enquête ayant établi que ses quatre enfants souffraient, comme leur mère qui a toujours clamé son innocence, d’un désordre neuro-génétique.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Longtemps considérée comme la plus prolifique meurtrière en série d’Australie, Kathleen Folbigg est libre depuis ce lundi 5 juin, et pour la première fois depuis 20 ans. « C'est un moment important pour la justice dans cet État [Nouvelle-Galle du Sud, NDLR] », a déclaré Sue Higginson, une membre du parti des Verts, qui a défendu sa cause.

Si, à ce stade, elle n’a pas encore été formellement innocentée du meurtre de ses quatre enfants, tous décédés avant l’âge de 2 ans entre 1989 et 1998, elle a été graciée par le procureur général de Nouvelle-Galle du Sud, estimant que sa culpabilité ne pouvait plus être établie au-delà du doute raisonnable.

Un problème génétique au centre de l'affaire

Accusée à l’époque par son ex-mari et des membres de sa famille, ce sont finalement des médecins qui sont venus au secours de cette femme, démontrant que ses quatre enfants étaient porteurs de variants génétiques, provoquant une arythmie cardiaque chez les deux premiers et des crises d’épilepsie chez les deux derniers.

Reste à savoir Kathleen Folbigg, qui a toujours clamé son innocence, intentera un recours pour faire annuler sa condamnation, un processus qui pourrait lui permettre d’obtenir plusieurs millions de dollars de dommages et intérêt.

