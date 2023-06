Catastrophe ferroviaire en Inde: une enquête criminelle ouverte pour étudier toutes les pistes

Après le drame ferroviaire qui a eu lieu dans l’est de l’Inde, les autorités avancent qu’une erreur de signalisation et d’aiguillage, entrainant le premier train de passagers sur une voie secondaire où se trouvait un train de marchandises à l’arrêt, serait à l’origine de l’accident. Une enquête criminelle a toutefois été ouverte car elles estiment que cela aurait pu être le résultat d’un sabotage.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Pour le gouvernement, le système électronique d’aiguillage est très fiable et intègre de nombreux niveaux de sécurité qui réduisent les incidents. L’erreur d’aiguillage de vendredi soir, qui a causé l’une des pires catastrophes ferroviaires de ces dernières décennies en Inde et provoqué la mort de près de 300 personnes, est donc incompréhensible.

Le ministre des Chemins de fer envisage ainsi une intervention humaine et évoque deux pistes possibles. La première, c’est que des travaux avaient lieu sur place quelques heures avant l’accident. Il avance donc que les ouvriers auraient pu endommager un câble par inadvertance, par exemple.

Erreur ou sabotage ?

La deuxième piste est plus inquiétante, car le ministre met en avant une possibilité de sabotage pur et simple du système électronique. Une opération qui requiert toutefois des compétences poussées en informatique et une intention criminelle, qui est inconnue à ce stade.

La police fédérale doit donc enquêter sur ces pistes en parallèle de la commission de sécurité ferroviaire qui doit bientôt rendre son rapport technique.

En tout cas, ces nouvelles hypothèses inquiètent l’opposition qui dénonce une volonté du gouvernement de trouver des boucs émissaires au lieu de reconnaitre ses responsabilités. Surtout qu’un problème similaire de signalisation et d’aiguillage avait déjà été signalé en février dernier et avait failli causer un autre accident grave.

Selon les analystes, la collision montre que le système ferroviaire a encore beaucoup de progrès à faire. Certains tempèrent donc l'hypothèse criminelle. « Les défaillances purement opérationnelles ne sont pas rares dans les chemins de fer indiens », a déclaré à l'AFP Subodh Jain, un ancien haut responsable des chemins de fer. Dans ce pays, le train est le mode de transport favori et aussi le moins cher sur les trajets de longues distances, tant pour les personnes que pour les marchandises.

