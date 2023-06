Nouvelle-Zélande: Air New Zealand va peser ses passagers avant qu'ils n'embarquent dans l'avion

Se peser avant d’embarquer pour prendre un avion, c’est la récente initiative d’Air Nouvelle- Zélande. Les passagers au départ d’Auckland qui décolleront vers l’étranger devront dorénavant monter sur une balance pour le bien d’une enquête interne.

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

Jusqu’au 2 juillet, Air New Zealand espère peser pas moins de 10 000 passagers au départ de vols internationaux. Cette étude, déjà effectuée sur les vols domestiques en 2021, avaient surpris plusieurs passagers. Néanmoins, la compagnie aérienne assure que ces données restent anonymes et que le poids n’est pas affiché lors de la pesée.

L’étude a été commandée par les autorités nationales de l’aviation civile néo-zélandaises qui souhaitent améliorer la sureté lors des décollages. Parmi les personnes susceptibles d'être invitées à participer à l'enquête figurent surtout celles qui voyagent sur le vol direct d'Auckland à l'aéroport JFK de New York, rapporte CNN.

« Nous pesons tout ce qui passe dans l'avion »

Le spécialiste du contrôle des charges pour Air New Zealand, James Alastair, explique qu' « avant chaque décollage, le pilote doit connaître le poids et le centrage des charges dans l’avion ». « Nous pesons tout ce qui passe dans l'avion - du fret aux repas à bord, en passant par les bagages en soute », selon M. Alastair. Et d'ajouter : « Pour les clients, l'équipage et les bagages de cabine, nous utilisons des poids moyens, que nous obtenons en faisant cette enquête ».

Les statistiques de santé révèlent également que les Néo-zélandais deviennent plus lourd. Le pays connait le troisième plus gros taux d’obésité au sein des pays de l’OCDE avec un tiers de sa population adulte considérée comme obèse.

Enfin, la compagnie cherche à rassurer ses passagers en affirmant que cette enquête est basée sur le volontariat et qu’elle aidera à transporter les passagers de manière plus sûre et plus efficace à l’avenir.

