«On se lève et on se bat!»: à Sydney, les Australiens défilent pour défendre le droit de manifester

REPORTAGE

À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, des manifestants se sont rassemblés ce lundi dans le centre de Sydney. Ils réclament l’abrogation de lois anti-manifestations excessivement répressives et qualifiées par Amnesty International de « menace pour la liberté d’expression ». Des actions écologistes avaient notamment été sanctionnées en vertu de ces textes.

Avec notre correspondant en Australie, Gregory Plesse

« Quand le droit de manifester est attaqué, que fait-on ? On se lève et on se bat ! », scandent les manifestants à Sydney. Ils sont rassemblés ce lundi dans la ville australienne pour défendre le droit de manifester.

L’an dernier, l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a adopté des lois particulièrement sévères exposant les manifestants qui, par exemple, perturberaient la circulation, à des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ils risquent aussi des peines de prison. Par exemple, au nom de cette loi, il y a quelques mois, une militante écologiste a été condamnée à 15 mois de prison, avant d’être finalement relaxée en appel. Son crime : avoir immobilisé une des huit voies du pont qui enjambe la baie de Sydney pendant 20 minutes.

« Les manifestations les plus réussies ont créé des perturbations »

Une loi qui est donc dangereuse, estiment les manifestants. « Beaucoup des droits dont on bénéficie aujourd’hui ont été obtenus en manifestant. Par exemple, en tant que femme, j’ai le droit de vote, ou celui de travailler ; c’est vraiment une extension de nos droits humains », défend Gisella.

Ces dernières années, des lois similaires ont été adoptées par quasiment tous les États australiens, estimant que le droit de manifester ne devrait pas restreindre la liberté de circulation. Sam, un manifestant, n’est pas du même avis. Selon lui, pour être efficace, une manifestation se doit de bousculer le quotidien. « Les manifestations les plus réussies dans l’histoire, qu’il s’agisse de celles initiées par Martin Luther King en Amérique ou Gandhi en Inde, elles ont créé des perturbations, c’était même leur but. Donc non, les manifs ne doivent pas forcément provoquer des perturbations, mais je pense que les plus efficaces le sont souvent », analyse-t-il.

