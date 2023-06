Désamarrage de l'Adora Magic City, premier paquebot de croisière fabriqué en Chine

323 mètres de long, 37 mètres de large et 135 000 tonnes, c’est un gros, très gros bateau de croisières qui a quitté son quai ce mardi après-midi à Shanghai, pour la première fois depuis le début de sa mise en chantier il y a quatre ans. L’Adora Magic City doit encore effectuer une série d’essais en mer. Mais ce premier navire de tourisme de fabrication chinoise marque d’ores et déjà une étape importante pour la construction navale en Chine.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Artifices, panaches de fumée colorés et baptême aquatique, l’Adora Magic City, « Mo Du » en chinois, a quitté son quai à 13h33 cet après-midi à Shanghai sous les applaudissements de l’ensemble de la presse d’État. Commentaires enthousiastes et pluie de chiffres pour saluer l’exploit.

Aussi haut qu’un immeuble de 24 étages, 14 ponts, 40 000 m2 d’espace public, le grand navire blanc construit par Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. compte 2 125 chambres et pourra accueillir 5 246 passagers. Achevé à plus de 93 % lors de sa mise à flot la semaine dernière, l’Adora Magic doit encore effectuer deux essais en mer cet été, avant sa mise en service début 2024 pour des voyages vers le Japon et l’Asie.

Cette première est une prouesse technique à en croire ses concepteurs qui n’hésitent à faire la comparaison avec les autres fabrications locales récentes, là encore chiffres à l’appui. « Le grand navire de croisière compte 25 000 pièces d’électroniques, soit 5 fois le nombre de pièces utilisées pour le premier avion commercial chinois C919 et 13 fois plus que pour les TGV chinois de dernière génération », pointe Yang Xin, chef adjoint du département des projets de croisière de Waigaoqiao à la télévision nationale de Chine dans des propos rapportés par le South China Morning Post.

« Auparavant, les grands bateaux de croisière étaient presque exclusivement fabriqués en Europe [le dernier venant des chantiers de Saint-Nazaire en France, NDLR]. Maintenant, avec ce premier paquebot de croisière de fabrication nationale, les entreprises et les institutions scientifiques en Chine ont commencé à mettre au point nos propres pièces, a déclaré Yang Xin. Grâce à la fabrication de ce tout premier grand navire de croisière, nous espérons construire un système industriel sain et cultiver une culture de la croisière. »

« Joyaux des mers »

Dans sa quête d’autonomie et de souveraineté dans tous les domaines, y compris les transports, la Chine veut cocher toutes les cases des joyaux des mers : porte-avions, supers porte-conteneurs, grands méthaniers et donc paquebot de tourisme avec évidemment, un marché derrière.

« La Chine est désormais le cinquième pays au monde capable de construire de grands navires de croisière, après l’Allemagne, la France, l’Italie et la Finlande, confie Zheng Weihang vice-président exécutif et secrétaire général de la China Cruise & Yacht Industry Association au quotidien nationaliste Global Times. Cela va permettre de développer l’ensemble de la chaîne industrielle. » D’ici à 2030, la Chine devrait compter 10 millions de croisiéristes. Le marché chinois représentant déjà près de 50 % du marché asiatique des croisières, avec un taux de croissance de 45 % ces cinq dernières années, se félicitent les commentateurs sans faire mention, à aucun moment, de la pollution liée à cette industrie, ni au réchauffement climatique.

