Chine: le «gaokao», un examen national étroitement surveillé pour éviter la triche

Près de 13 millions d’élèves passent le « gaokao » cette année, soit 980 000 candidats de plus que l’an passé. Le très difficile examen national d’accès à l’université est étroitement surveillé. Pour éviter la triche, les téléphones sont interdits et le wifi est brouillé.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, avec Louise May du bureau de Pékin,

Les opérateurs téléphoniques ont prévenu par texto : certains centres d’examens vont brouiller la 5G pour éviter la triche au « gaokao » à Pékin. De fait, ce mercredi midi, à l’entrée d'un lycée du nord-est de la capitale, les portables des parents d’élèves affichaient peu ou pas de réseau. « Ils bloquent le signal à l’intérieur, mais je me suis éloigné et j’ai retrouvé deux barres », témoigne un père de famille. « L’accès au réseau est très faible. C’est sûr, ils ont bloqué les transmissions à l’intérieur », explique une parente d'élève.

Outre la restriction du réseau wifi, des panneaux installés en bordure du tunnel de tentes rouges menant à l'entrée de l'établissement avertissent que les téléphones et les appareils électroniques sont strictement interdits dans les salles d’examen. En 2020, un tricheur au smartphone a été condamné à trois ans de prison. Les autorités de la sécurité publique et de l'éducation ont lancé lundi une campagne « tolérance zéro pour les crimes liés aux examens », souligne l’agence Xinhua. « Dans certaines localités, les contrôles de sécurité ont été renforcés avec l’installation de système de reconnaissance faciale et les candidats sont invités à ne pas porter de bijoux pour garantir l’équité », ajoute le quotidien Huanqiu Shibao.

« Ma fille n’a pas pris son téléphone. Elle l’a laissé à la maison, c’est plus tranquille. Et moi, comme beaucoup ici, je porte du rouge, sourit une mère d'élève. C’est pour l’encourager ! Mais ce qu’il faut surtout, c’est rester calme ». Un message adressé autant aux parents qui trépignent, qu’aux élèves qui sortent de l’établissement dans les survêtements uniformes de l’école.

L’épreuve de mandarin vient de se terminer. Les lycéens sont aussitôt avalés par la foule élégante qui les attend en habits rouges des grandes occasions, couleur de la réussite et de la chance en Chine. D’autres portent des tee-shirts avec des mots en anglais « Believe », « Engage », « Success ». Certains parents sont venus avec des boissons, d’autres des bouquets de fleurs, des volontaires proposent des encas gratuits à celles et ceux qui habitent loin du centre d’examen.

« Ça s’est bien passé, mais il fait chaud », raconte une candidate. « C’est ok à l’intérieur, mais dehors, c'est la fournaise, j’ai peur d’avoir une insolation en allant à l’épreuve de mathématique », rigole-t-elle. Retour des ombrelles et des éventails pour ces quatre jours d’examens. Dans le sud, certaines localités tenteront comme chaque année de crever les nuages pour faire descendre les températures.

