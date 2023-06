Inde: un projet éducatif un peu particulier dans le village d'origine de Narendra Modi

Le gouvernement indien vient de lancer un projet éducatif particulier: il va envoyer 1 500 enfants par an, venu des quatre coins du pays, pour visiter l’école primaire où a étudié le premier ministre Narendra Modi, afin d’y trouver l’inspiration pour être un acteur exemplaire du changement. Une pédagogie très orientée autour du culte du Premier ministre.

L’objectif de ce nouveau projet éducatif est que le parcours de Narendra modi, qui vient d’un milieu modeste, serve de modèle et inspire les écoliers.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

À partir de l’année prochaine, deux collégiens de chaque district du pays viendront passer une semaine dans le village d’origine du Premier ministre, au Gujarat, pour découvrir son enfance et l’école primaire où il a étudié. L’objectif est que le parcours de Narendra Modi, qui vient d’un milieu modeste, serve de modèle et inspire les écoliers à « devenir des acteurs du changement ».

Cette école centenaire de Vadnagar a donc été rénovée et transformée en musée, qui contiendra des histoires sur la vie des plus grandes figures de l’histoire indienne, et sur celle de Narendra Modi, transformé en héros vivant.

« Un pèlerinage politique attaché à Modi »

Un signe supplémentaire du culte du Premier ministre, selon Nilanjan Mukhopadhyay, auteur et biographe de Narendra Modi: « Ce programme est comme un pèlerinage religieux. Sauf que c’est un pèlerinage politique attaché à Modi, qui est devenu le symbole de la nouvelle Inde. Tout ce que Modi a touché est ainsi transformé en un idéal en la matière, c’est le niveau du culte qui entoure Narendra Modi. Et nous pouvons maintenant comparer ce culte avec ceux qui entourent les plus grands autocrates de l’histoire, comme Staline ou les dirigeants de Corée du Nord. »

Cette communication politique sera d’autant plus efficace que ces enfants de 15 ans, facilement impressionnables, diffuseront ensuite ces mythes dans leurs villages, situés aux quatre coins de l’Inde.

