Birmanie: Human Rights Watch dénonce les intimidations dont sont victimes les avocats des opposants

Les avocats qui défendent des opposants à la junte militaire birmane risquent gros, selon un rapport de Human Rights Watch publié jeudi 8 juin : harcèlements, intimidations, menaces et condamnations à des peines de prison, certains auraient même été torturés. De nombreux avocats ne peuvent ou n'osent plus exercer leur métier, alors que, depuis le putsch de février 2021, plus de 23 000 personnes ont été arrêtées et auraient besoin d'être défendues.

Khin Maung Zaw, avocat désigné par la Ligue nationale pour la démocratie pour défendre l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, parle à des journalistes à Naypyitaw. Il a été l'un des premiers avocats intimidés par la junte en raison de ses activités d'avocat. AP