Le Bangladesh face à sa plus longue canicule depuis près d'un demi-siècle

Des vagues de chaleur touchent depuis deux semaines le Bangladesh. Le gouvernement a décidé de fermer jusqu’à ce jeudi 8 juin des dizaines de milliers d’écoles primaires, mais le pays doit composer avec d'importantes coupures d'électricité.

Publicité Lire la suite

Plus de 40 degrés dans la capitale Dacca, jusqu’à 41,3 degrés enregistrés samedi dans le district de Dinajpur dans le nord du pays, un record depuis 1958.

Le Bangladesh étouffe, si les ventes de climatiseurs et de ventilateurs explosent, leurs acheteurs n’ont pas toujours de quoi les faire fonctionner. Depuis lundi, la production d’électricité de la plus grande centrale du Bangladesh tourne au ralenti d'une pénurie de charbon. Dans certaines régions, les coupures de courant peuvent durer jusqu’à dix heures par jour.

Le ministre de l'Électricité, Nasrul Hamid, a dit espérer une normalisation de la situation d'ici dix à quinze jours. « Nous ne pouvons pas fournir suffisamment de charbon, de gaz et de carburant », a-t-il déclaré à la presse, imputant cette situation à des « facteurs économiques ».

>> À lire aussi : Les océans ont connu leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré

Vendeur ambulant durant la canicule à Dacca, au Bangladesh, le 6 juin 2023. REUTERS - MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Le changement climatique pointé du doigt

La canicule a débuté en avril, s'est prolongée en mai avant de s'atténuer puis de reprendre de plus belle. D’après un haut responsable du département météorologique, ces fortes chaleurs devraient se poursuivre encore quelques jours. Les autorités attendent les pluies de la mousson d’ici à la mi-juin.

La canicule de ces deux dernières semaines est considérée comme la plus longue de l'histoire du Bangladesh depuis son indépendance en 1971.

Selon une étude universitaire, le changement climatique est en cause. Ces canicules extrêmes seraient devenues au moins trente fois plus probables qu'avant au Bangladesh, tout comme chez ses voisins l’Inde, le Laos ou la Thaïlande. Le 3 juin, le district de Dinajpur, dans le nord du pays, a enregistré une température de 41,3 degrés, la plus élevée jamais enregistrée depuis 1958.

>> À écouter aussi : Même les cactus vont avoir trop chaud

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne