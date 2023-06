Thaïlande: après la victoire de «Move forward» aux législatives, les tensions avec la coalition au pouvoir

La Thaïlande traverse une période politique très tendue, trois semaines après des élections législatives qui ont donné une large victoire à l’opposition. La coalition au pouvoir, proche des cercles de l’armée, refuse de passer la main et cherche par tous les moyens à réfuter la légitimité du parti sorti gagnant des urnes.

De notre correspondante à Bangkok,

Ce parti gagnant, c'est le parti Move Forward, « Aller de l'avant », qui a remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement et notamment tous les sièges de la capitale, Bangkok. Alors qu’il était considéré jusqu’ici comme le parti de la jeunesse, à cause de la moyenne d’âge de ses dirigeants, il a su s’imposer grâce à un programme de réforme ambitieux de la société thaïlandaise. Un vent de changement qui n’est pas au goût de tout le monde, et certainement pas des élites du pays, proches des cercles de l’armée.

Depuis les résultats des élections, les accusations pleuvent sur la tête du dirigeant du parti Pita Limjaroenrat, 42 ans, qui brigue le poste de Premier ministre. D’abord, les sénateurs ont déclaré qu’ils ne pourraient pas soutenir sa candidature parce qu’il s’est exprimé en faveur de la réforme de la loi sur le crime de lèse-majesté, ce qui serait contraire à la Constitution. Puis Pita Limjaroenrat a été accusée d’avoir violé les lois électorales en étant le détenteur de parts dans une entreprise de presse, qui n’est pourtant plus active depuis 2014.

Dernière affaire en date : une faucille et un marteau ont figuré sur une affiche de campagne, suggérant que le parti menaçait le système de monarchie constitutionnelle. Autant de prétextes utilisés à des fins politiques pour empêcher la coalition gagnante d’arriver au pouvoir, selon ses dirigeants.

Un blocage qui révèle le pouvoir de l'armée

C’est vrai que la monarchie est souvent invoquée dans les débats d’aujourd’hui, sans qu’on sache véritablement ce qu’en pense le roi, qui ne s’exprime pas publiquement. Mais plus largement, le blocage politique actuel révèle le pouvoir des forces traditionalistes en Thaïlande, et surtout celle des militaires.

Le programme du parti Move Forward les visaient tout particulièrement en prévoyant l’arrêt de la conscription et une baisse du budget de l’armée. Certains accusent donc les militaires de se cacher derrière la question monarchique pour protéger leur propre pouvoir.

Laisser la place au parti Pheua Thai

Comment le pays pourrait-il sortir de la crise ? Plusieurs scénarios sont possibles : soit la cour ordonne une dissolution du parti Move forward, comme elle l’avait déjà fait auparavant, mais l’option est risquée au vu du large mandat populaire dont le parti a été investi lors des élections. La jeunesse pourrait alors descendre dans la rue comme elle l’avait fait en 2020.

Soit à la suite de tractations politiques, le parti de la jeunesse accepte un second rôle et laisse la place à la tête du gouvernement à son allié, le parti « Rouge », Pheua Thai, un parti d’opposition aux militaires certes, mais que les militaires connaissent et acceptent mieux, dirigé par des politiciens de la même génération, avec des codes et des références communes. C’est sans doute la meilleure option disponible aujourd’hui aux représentants du parti de la jeunesse, en attendant d’avoir les armes pour s’imposer dans la difficile arène politique thaïlandaise.

