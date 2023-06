La Corée du Sud convoque l'ambassadeur de Chine accusé de critiques envers Séoul

De nouvelles tensions entre Pékin et Séoul. L’ambassadeur chinois en Corée du Sud a critiqué jeudi 8 juin la proximité entre les États-Unis et le pays du Matin calme, ce qui n’a pas manqué de faire réagir le gouvernement sud-coréen. Un commentaire jugé provocant et intolérable par ce dernier, qui rappelle que la Corée n’a pas à se faire dicter sa politique étrangère. Mais difficile de répondre pour Séoul, prise en étau entre Pékin, son premier partenaire commercial, et Washington, son allié militaire.

Cérémonie en présence de l'ambassadeur de Chine en Corée du Sud à l'aéroport international d'Incheon, Corée du Sud, le 16 septembre 2022. AP - Song Kyung-Seok

