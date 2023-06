Plombé par sa dette extérieure, le Pakistan tente de boucler un projet de budget

Cinquième pays le plus peuplé du monde, le Pakistan est plombé par une dette extérieure écrasante, après des mois de chaos politique qui ont effrayé les investisseurs étrangers potentiels. Le gouvernement, qui doit trouver de l'argent frais pour renflouer ses caisses, a présenté cette fin de semaine son projet de budget pour les prochains mois.

Le Pakistan discutera avec ses créanciers bilatéraux peu importe l'issue de ses discussions avec le FMI. Mais Islamabad ne demandera pas de décote de sa dette. Assurance en a été donnée par Ishaq Dar. Le ministre des Finances pakistanais l'a déclaré ce samedi en conférence de presse, au lendemain de la présentation du budget 2023-2024... Un budget largement dominé par cette dette et par le contexte électoral, les élections générales étant prévues cette année.

Plus de la moitié des quelque 50 milliards de dollars de ce budget 2023-2024 est consacré au service de la dette. Une dette écrasante qu'Islamabad bataille à assumer tant son économie a été secouée ces derniers mois, y compris par la crise politique et les tensions provoquées par l'arrestation puis la relaxe de l'ancien Premier ministre Imran Khan, évincé par une motion de censure en avril et mis en cause dans une affaire de corruption..

L'inflation annuelle frôle les 38%, la roupie a dégringolé, et les difficultés à importer ont asséché la production industrielle... Le pays a été durement frappé aussi par des inondations en 2022 qui ont recouvert un tiers de sa surface, affecté sa production agricole et dévasté des infrastructures.

Une famille a rassemblé quelques biens pour fuir les inondations, Jamshoro, le 26 août 2022. REUTERS - STRINGER

Le gouvernement pakistanais place quelque espoir dans la prolongation d'un prêt du FMI. Mais pour débloquer une nouvelle tranche d'aide, le Fonds monétaire international a demandé au Pakistan d'obtenir un financement extérieur supplémentaire; de laisser la roupie flotter librement face au dollar.... et de supprimer une partie des subventions électoralistes. Islamabad a consenti à des efforts.

Le budget que vient de présenter le gouvernement comporte encore plus de 3 milliards de dollars (soit 950 milliards de roupies) de projets de développement susceptibles de séduire les électeurs.

Reste à savoir si ce budget sera tenu. Il repose sur l'hypothèse d'une croissance de 3,5% sur le prochain exercice. Cela constituerait un beau rebond après une croissance quasi atone (0,3%)... Mais si le ministre des Finances assurait hier, samedi, que la prévision d'Islamabad est réaliste, elle parait optimiste au regard des 2% espérés par la Banque mondiale.

