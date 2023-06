Birmanie: 6000 civils ont été tués dans les vingt mois qui ont suivi le coup d'État

Plus de 6 000 civils ont été tués en Birmanie dans les vingt mois qui ont suivi le coup d'État militaire du 1er février 2021, selon un rapport publié, mardi 13 juin, par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo.

Des manifestants brandissent un portrait d'Aung San Suu Kyi et font un salut à trois doigts, lors d'une manifestation marquant le deuxième anniversaire du coup d'État militaire de 2021 au Myanmar, devant l'ambassade du Myanmar à Bangkok, en Thaïlande, le 1er février 2023.

Publicité Lire la suite

« Nos données montrent que le bilan humain du conflit est plus élevé que ce qui a été rapporté auparavant et que, si la junte est clairement le principal coupable, les forces anti-junte ont aussi beaucoup de sang sur les mains », a souligné l'un des deux co-auteurs de l'étude, Stein Tønnesson, dans un communiqué.

Ce rapport chiffre à 6 337 le nombre de civils tués « pour des raisons politiques » entre le 1er février 2021 et le 30 septembre 2022, et à 2 614 le nombre de blessés sur la même période.

Ce bilan est nettement plus élevé que ceux, souvent partiels, qui circulent, y compris dans les institutions internationales.

>> À lire aussi : Birmanie: deux ans après le coup d’État, la junte prolonge de six mois l'état d'urgence

La crainte d'un bilan encore plus lourd

Toujours selon ce rapport, près de la moitié des victimes, soit environ 3 003, sont imputables au régime : armée, police et milices, 2 152 aux groupes d'opposants armés, 12 à d'autres civils affiliés ni au régime ni aux opposants, et enfin 1 170 à des acteurs indéterminés.

« C'est un nombre plus élevé que ceux généralement cités dans les médias et pourtant, ce n'est qu'une estimation, sur la base des morts rapportées dans des médias fiables », expliquent les co-auteurs qui craignent un bilan encore plus lourd.

Alléguant de fraudes massives, l'armée birmane avait annulé les législatives remportées par le parti d'Aung San Suu Kyi et renversé son gouvernement. Depuis, la junte orchestre une répression à grande échelle visant toute voix dissidente, procédant à l'arrestation de plus de 23 000 personnes, selon un groupe local de surveillance.

>> À lire aussi : Birmanie: l'impossible démocratie

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne