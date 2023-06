La côte sud du Pakistan se prépare à l’arrivée dans les prochains jours du cyclone Biparjoy

Actuellement situé en mer d'Arabie, le cyclone Biparjoy pourrait frapper les côtes de l’Inde et du Pakistan ce jeudi 15 juin selon les autorités pakistanaises. L’armée a été appelée en renfort dans la province du Sind dans le sud du pays pour aider aux évacuations des populations situées dans les zones jugées les plus à risque.

Les évacuations se poursuivent dans les zones les plus à risques situées au plus près des côtes dans le sud du pays. Des villages de pêcheurs ont déjà été vidés de leurs habitants, lundi 12 juin. Au total, ce sont 80 000 personnes qui doivent quitter leur domicile.

L'armée déployée

L’armée a été déployée sur place en renfort. Les autorités locales ont également décidé de faire évacuer 70 bâtiments jugés dangereux à Karachi la mégapole portuaire, ville la plus peuplée du Pakistan, rapporte notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali. Les autorités locales ont aussi, dans les médias, invité les habitants de Karachi, à ne pas sortir de chez eux lorsque le cyclone frappera, car les rues risquent d'être recouvertes sous près de 60 cm d’eau, ce qui ne permettra pas de distinguer les égouts près des trottoirs et qui sont souvent non couverts.

L’accès aux plages ainsi qu’aux rues proches de la côte est interdit. Des barrages ont été mis en place pour éviter que des personnes s’aventurent dans la zone très dangereuse. Les vents pourraient atteindre jusqu’à 120 km par heure, de très fortes pluies sont attendues ainsi que des montées du niveau de la mer jusqu'à 3,5 mètres. Une situation qui fait craindre des inondations.

L'Inde devrait être touchée dans la foulée

Le Service météorologique pakistanais (PMD) a prévenu que les maisons traditionnelles aux murs d'argile et toits en chaume pourraient ne pas résister aux vents violents. Mais dans le village de Haji Ibrahim, près de Shah Bandar, les gens ne se laissaient pas convaincre facilement de partir. « Nos bateaux, nos chèvres et nos chameaux sont tout ce que nous avons », a rappelé Abu Bakar, un pêcheur de 20 ans. « Mais si le danger est imminent, on sera obligé de partir pour sauver nos vies », a-t-il concédé.

La tempête devrait ensuite toucher jeudi l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, avec des vents qui pourraient atteindre là les 150 km/h, selon le Service météorologique indien.

De fortes pluies accompagnées de vents violents ont tué samedi au moins 27 personnes dont huit enfants dans le nord-ouest du Pakistan, la plupart des décès étant dus à l'effondrement de bâtiments.

