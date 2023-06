Chine: la Banque centrale abaisse son taux directeur pour relancer l'économie

En Chine, la Banque centrale a abaissé son principal taux directeur de 2% à 1,9% mardi soir. Un geste pour tenter de relancer l’économie dans un contexte de ralentissement mondial. Une mesure surprise n’a pas fait plaisir aux petits épargnants.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Comme à chaque coin de rue depuis la réouverture post-Covid, le bruit des marteaux-piqueurs éteint les conversations sur le trottoir de cette vaste succursale de la Banque industrielle et commerciale de Chine à Pékin. La reprise s’essouffle visiblement. La Banque centrale a décidé de baisser le taux auquel elle fournit des liquidités à court terme aux banques commerciales. L'objectif est de freiner l’épargne. Ce client retraité a passé la matinée à convertir ses économies en actions.

« J’ai décidé d’investir dans la Bourse. Je redeviens un spéculateur, même si je garde un peu d’argent de côté en cas de pépin de santé. Tous les prix augmentent, mais les pensions restent basses », explique-t-il.

Plus de 2 600 milliards de dollars d'épargne

Les Chinois ont épargné l’équivalent du PIB français (plus de 2 600 milliards de dollars) pendant les années Covid-19. Malgré la fin des restrictions sanitaires, les épargnants ne veulent pas casser leur tirelire. La consommation reste en berne. En remontant son principal taux directeur, la Banque centrale les pousse à remettre leurs économies dans le circuit. Ce qui n'est pas si simple, car tout le monde n’a pas les moyens de consommer ou de jouer en Bourse se plaint cette septuagénaire.

« Les taux d’intérêts sont beaucoup trop bas. Vous mettez 100 yuans à la banque et à la fin de l’année l’argent vaut moins que ça. Certains dans les médias disent que nous avons tous plus de 500 000 yuans d’économies. C’est n’importe quoi ! Allez à la banque et vous verrez que ce n’est pas le cas », assure cette femme.

Une baisse des taux qui traduit l’inquiétude des décideurs

Cette baisse des taux surprise traduit l’inquiétude des décideurs. Après la baisse des produits de dépôt la semaine dernière, la baisse du principal taux directeur de la banque centrale mardi, certains analystes s’attendent à une baisse du taux du mécanisme de prêt à moyen terme dans les jours qui viennent. Outre la relance de la consommation, l’objectif est aussi de relancer l’emprunt pour que certaines banques affaiblies par la crise immobilière et les années Covid-19 puissent survivre.

