Football: la folie Messi à Pékin pour le match Argentine-Australie

Six mois après la coupe du monde de football, l’Argentine retrouve l’équipe d’Australie ce jeudi soir à Pékin. Une rencontre amicale qui a déclenché une véritable « Messi Mania », avec des fans venus de toute la Chine prêts à payer cher pour voir leur idole.

De notre correspondant à Pékin,

La première question des médias chinois au coach de la sélection argentine lors d’une conférence de presse à l’heure de Buenos Aires mercredi soir à Pékin : combien de temps Lionel Messi va rester sur le terrain face à l’Australie ? Car c’est lui Messi que la plupart sont venus voir. Depuis quatre jours, ce jeune diplômé de Hefei, âgé de 22 ans, dans la province centrale chinoise de l’Anhui, fait le pied de grue partout où se déplace la sélection argentine, avec ses deux dessins de l’international argentin. « J’ai peint ces deux portraits de Messi moi-même. Il est toute ma jeunesse. Heureusement, j’ai eu la chance de pouvoir décrocher un billet. Près de 365 euros, mais je suis loin sur les troisièmes gradins. »

L’arrivée en Chine du septuple ballon d’or et de ses coéquipiers a déclenché une véritable folie Messi. Depuis son arrivée en jet privé samedi, le nom de l’Argentin est en tête des recherches sur le réseau Weibo. Bien qu’amicale, la rencontre de ce jeudi soir avec l’Australie se joue à guichets fermés devant des fans chinois du ballon rond venu de tout le pays.

« Un dieu »

Probablement une manière de se rattraper pour la dernière coupe du monde où la Chine n’était pas qualifiée, souligne cet influenceur spécialisé football. « En Chine, tous les fans de football vont suivre cette rencontre, à commencer par les fans de Messi et de l’Argentine. Depuis quelques jours, des supporters de tout le pays se rassemblent à Pékin. Il va y avoir une ambiance de feu pendant le match, car Messi est leur dieu. »

Un « roi », un « dieu », ce sont les qualificatifs qui reviennent le plus du côté des fans en Chine. Les 68 000 places du stade des travailleurs à Pékin sont parties en quelques minutes, expliquent ces supporters originaires d’Harbin dans le nord de la Chine, qui se promenaient hier soir près du stade avec un grand drapeau de l’Argentine. « J’ai pu acheter un billet le premier jour de la mise en vente. J’ai eu tellement de chance, je n’en reviens toujours pas », lance le premier. « On a rafraichi l’écran toutes les 15 secondes. On avait sorti tous les appareils : téléphones, ordinateur, ipad pour avoir ces billets ! », explique la seconde.

La bataille pour les places et la joie des supporters qui ont décroché le Graal à prix d’or. Cette jeune supportrice arrive de Tianjin sur la côte est. « On est tellement content de voir les champions du monde en vrai et surtout Messi. Je l’aime tellement que je l’ai fait tatouer au-dessus de la cheville ». Le club de Barcelone et le nom de Messi sont gravés sur la cheville de cette jeune Chinoise.

Des fans qui attirent les escrocs

Certains fans ont dépensé leurs économies dans des chambres d’hôtels de luxe dans l’espoir de se rapprocher de leur idole. La police a mis en garde contre les revendeurs à la sauvette et des escrocs qui proposent de faux diners avec la nouvelle recrue de l’Inter Miami moyennant des centaines de milliers de yuans.

Mercredi soir, les organisateurs se sont excusés pour les couacs dans l’organisation privée de l’évènement, mais qui bénéficie du concours notamment des douanes et du ministère chinois des Affaires étrangères. « Les joueurs sont venus du monde entier. Tous n’avaient pas leur visa et les autorités nous ont aidé », a affirmé l’un des responsables de la compagnie organisatrice. Ce dernier a été applaudi par les caméramans argentins quand il a annoncé un « regalito », un petit cadeau, en l’occurrence du lait en poudre et du vin argentin distribué en fin de briefing.

Quant au pronostic, il n’y a pas d’hésitation. Pour les supporters chinois, c’est l’Argentine qui va l’emporter.

