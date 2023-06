La Malaisie ne rigole pas avec une humoriste et alerte Interpol

En Malaisie, une humoriste se trouve dans le viseur de la police malaisienne. Le chef de la police a en effet promis de soumettre une demande à Interpol pour faciliter une enquête sur Jocelyn Chia, humoriste née à Singapour et vivant aux États Unis ! En cause, un sketch, ou plutôt une blague, sur la Malaysia Airlines qui ne passe pas. Une blague faite sur les planches à New York par l'artiste. L'extrait s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et a déclenché une polémique.

En Malaisie, on souligne que le sketch de Jocelyn Chia manque d'empathie envers les victimes et les proches des disparus du vol MH370, l’avion de la Malaysia Airlines, disparu en 2014 (image d'illustration). AFP/Archivos

