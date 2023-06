L'Inde et le Pakistan se préparent à l'arrivée du cyclone Biparjoy

Avec des vents de 125 km/h en moyenne, ce cyclone est classifié dans une catégorie élevée pour les cyclones tropicaux de la région. Les autorités indiennes comme pakistanaises sont en alerte maximale.

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Près de 200 000 personnes ont été évacuées ces dernières heures en Inde et au Pakistan, en prévision de l’arrivée du puissant cyclone Biparjoy, sur leurs côtes. Les deux pays voisins et adversaires diplomatiques sont confrontés à la même fureur : celle du cyclone Biparjoy, et de ses rafales à 140 km/h, qui arrivent sur la bande de terre d’environ 300 kilomètres, répandue du sud de Karachi au Pakistan, jusqu’au nord de Mandvi, au Gujarat indien. La mer est déchainée depuis plusieurs heures, et les deux pays ont cloué les bateaux au port et évacué les plus vulnérables, habitant dans des maisons trop fragiles – soit près de 100 000 personnes de chaque côté.

Aéroport fermé

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, originaire de cette région du Gujarat, a présidé dès mercredi une réunion de préparation. 33 équipes de secours ont été déployées dans cette région. L’aéroport indien de Jamnagar, lui, est fermé aux vols civils jusqu’à jeudi 15 juin au soir, au moins.

La ministre pakistanaise du changement climatique, Sherry Rehman, a déclaré que Karachi, ville portuaire de 20 millions d'habitants, n'était pas menacée dans l'immédiat, mais que des mesures d'urgence étaient prises pour faire face aux vents et aux pluies qui devraient s'abattre sur le poumon économique du pays.

La puissance augmente

Les cyclones sont courants dans cette mer d’Arabie pendant l’été tropical, mais leur puissance a tendance à se renforcer du fait du réchauffement des eaux de surface, d'environ 1,2 degré Celsius, depuis 40 ans, dans cette zone.

