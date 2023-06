Pékin annonce l’établissement d’un partenariat stratégique avec la Palestine

Le président chinois Xi Jinping propose une conférence internationale sur le conflit israélo-palestinien. Cette annonce, a été faite à la suite de sa rencontre, le mercredi 14 juin, avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Pékin.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La Chine tente de renforcer son image de médiateur au Moyen-Orient. A-t-elle franchi une nouvelle étape dans son rôle de pacificateur au Moyen-Orient ? C’est en tout cas ce que certains experts chinois, généralement au diapason du régime, lisent de cette proposition de Pékin.

« La Chine est prête à jouer un rôle positif pour aider la Palestine à parvenir à la réconciliation interne et à promouvoir les pourparlers de paix », a déclaré le numéro un chinois, qui comme à chaque fois, arrive avec une proposition numérotée, en trois points cette fois. Le président chinois souhaite notamment la création d’un État palestinien indépendant, jouissant d’une pleine souveraineté sur la base des frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale. Pékin désirerait également assurer la subsistance du peuple palestinien en renforçant l’aide internationale. Enfin, selon Xi Jinping, le statu quo de Jérusalem doit être respecté et les actes provocateurs évités.

La diplomatie chinoise surfe ainsi sur la « réconciliation » historique Iran-Arabie Saoudite, sous l’égide de la Chine, en mars dernier. Elle veut être proactive et renforcer son rôle de grande puissance dans la région, tout en restant prudente afin d’éviter de dilapider ressources et énergie comme ont pu le faire d’autres par le passé, au Moyen-Orient.

