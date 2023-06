Japon: l'âge de la majorité sexuelle relevé de 13 à 16 ans

Le Japon relève l'âge de la majorité sexuelle de 13 à 16 ans. C'était jusqu'ici l'un des plus bas au monde. Ce relèvement intervient dans le cadre d'une vaste réforme de sa législation contre les agressions sexuelles qui, par ailleurs, facilite les poursuites judiciaires pour viol et criminalise le voyeurisme. Le Parlement approuve lesrecommandations du ministère de la Justice après une série d'acquittements dans des affaires de viols en 2019 et qui avaient entraîné des manifestations de femmes à travers tout le pays.

Au Parlement japonais. L'âge de la majorité sexuelle au Japon n'avait pas été modifié depuis son introduction en 1907. AP - Eugene Hoshiko

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles L'âge de la majorité sexuelle au Japon n'avait pas été modifié depuis son introduction en 1907. Il était plus bas qu'en Chine ou en Corée du Sud. Les mineurs âgés d'au moins treize ans étaient considérés comme capables de consentir de leur plein gré à des activités sexuelles. Cela rendait difficile pour des victimes aussi jeunes de traduire leurs agresseurs en justice. Ordonnances départementales Dans la pratique, cependant, des ordonnances départementales interdisant les « actes obscènes » avec des mineurs, portaient l'âge du consentement à 18 ans dans une large partie du Japon. Selon la nouvelle législation, les relations sexuelles entre deux adolescents de plus de 13 ans resteront légales s'il n'y a pas plus de cinq ans d'écart entre les deux partenaires. Le Japon avait déjà amendé sa législation contre les violences sexuelles en 2017, une première depuis plus d'un siècle. La réforme approuvée par le Parlement clarifie sa définition du viol et inclut une nouvelle infraction. Les personnes qui intimident, séduisent, offrent de l'argent à des mineurs de moins de 16 ans pour les contraindre à des relations sexuelles risquent jusqu'à un an de prison ou une amende équivalente à 3 250 euros. Un progrès L'un des points les plus critiqués dans la législation sur le viol au Japon jusqu'à présent est le fait que les procureurs doivent prouver que les accusés ont eu recours à « la violence et à l'intimidation ». Pour Human Rights Now, cette réforme est un progrès. Mais elle ne correspond toujours pas aux critères internationaux en matière de législation sur le viol. >> À lire aussi : Journée internationale des droits des femmes: le Japon pointé du doigt