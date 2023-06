L'Indonésie achète 12 Mirage 2000 d'occasion dans l'attente de la livraison de Rafale

L'Indonésie achète douze Mirage 2000 de seconde main pour 730 millions d'euros. Ce qui constitue une solution temporaire aux yeux de l'armée de l'air indonésienne, en attendant les Rafales commandés par l'Indonésie en 2022. Les premiers exemplaires seront livrés au début de l'année 2026.

On parle de 12 mirages 2000-5, des appareils mis en service à partir de 1999. Ils ont d'abord été vendus au Qatar, qui s'en est séparé. L'Indonésie récupère ces avions d'occasion. D'après, le ministère indonésien de la Défense, il s'agit de remédier à la baisse des capacités de l'armée de l'air indonésienne, qui a besoin d'avions de combat livrables le plus vite possible.

Son stock, constitué de F-16 américains, de Hawk britanniques et de Sukhoï russes n'est plus adapté à la guerre moderne. Mais alors, pourquoi des chasseurs français pour préparer l'avenir ? Jakarta achète ces Mirage en attendant les Rafale. L'an dernier, les Indonésiens ont annoncé vouloir acheter 42 Rafale pour 8,1 milliards de dollars. Ils ont signé pour une première tranche de 6 appareils qui doivent être livrés en janvier 2026.

Une commande de Sukhoï abandonnée

Jakarta avait signé en 2018 une commande de onze avions de combat Sukhoï Su-35 à la Russie, mais le contrat ne s'est jamais matérialisé, du fait de la loi américaine Caatsa qui prévoit des sanctions automatiques dès lors qu'un pays conclut une « transaction significative » avec le secteur de l'armement russe. Jakarta négocie en parallèle l'achat d'une trentaine d'avions de combat américains F-15 et participe à un projet de recherche et développement avec la Corée du Sud pour l'avion de combat KF-21.

