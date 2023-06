Le cyclone Biparjoy perd en puissance, après avoir frappé la côte indienne

Le puissant cyclone Biparjoy a frappé les côtes indiennes dans la soirée du jeudi 15 juin et continue à souffler à près de 100 km/h dans la région du Gujarat, au nord-ouest du pays. Son passage a fait deux décès et 23 blessés ainsi que des dégâts matériels importants

Publicité Lire la suite

Le cyclone Biparjoy s'est affaibli tôt vendredi matin en se déplaçant vers le nord, après avoir frappé la côte indienne. Moins puissante que prévu, la « très forte tempête cyclonique » a franchi la côte près du port de Jakhau (ouest) jeudi soir et a soufflé des vents soutenus atteignant 125 km/h, avant de commencer à perdre de sa puissance quelques heures plus tard.

Ce vendredi matin, le Gujarat porte les cicatrices de son passage. De grands arbres se sont écroulés sur les routes. Des panneaux de signalisation et des échoppes légères sont renversés. Une énorme grue de chantier a également été déplacée par les vents violents rapporte notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis. Le cyclone a littéralement balayé les centres urbains de la côte, dans les districts de Mandvi et du Kutch, avec des rafales à plus de 110 km/h, faisant dangereusement voler des toits en tôle.

Beaucoup de lignes électriques ont aussi été endommagées et des centaines de poteaux électriques sont tombés le long de la côte, entraînant des coupures de courant dans la majeure partie de la région.

180 000 habitants avaient été déplacées

Pour l’instant, peu de victimes sont à déplorer. Plus de 100 000 habitants du Gujarat avaient quitté les zones côtières pour s'abriter à l'intérieur des terres, selon les autorités indiennes. Au Pakistan, la ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, avait annoncé que 82 000 personnes avaient été évacuées des zones côtières du sud-est. Il faudra attendre encore plusieurs heures avant d’avoir un rapport complet sur la situation.

À présent, si les vents faiblissent, beaucoup de rues sont inondées, sur plus d’un mètre de hauteur. Des précipitations de plus de 30 centimètres sont toutefois prévues pour certaines zones côtières du Pakistan vendredi et samedi, accompagnées d'ondes de tempête, une montée anormale du niveau de l'eau générée par la tempête, pouvant atteindre 2,5 mètres.

Les cyclones sont fréquents dans cette région de l'océan Indien, où vivent des dizaines de millions de personnes. Les scientifiques expliquent que ces phénomènes gagnent en puissance, en raison du réchauffement climatique. L'un d'entre eux, le climatologue à l'Institut indien de météorologie tropicale Roxy Mathew Koll, a expliqué que les cyclones puisaient leur énergie dans les eaux chaudes et que les températures de surface dans la mer d'Arabie, aussi appelée mer d'Oman, étaient d'1,2 à 1,4 degré Celsius plus élevées qu'il y a quatre décennies.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne