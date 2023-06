Les autorités sanitaires japonaises en état d'alerte à cause d'une épidémie de grippe

C'est du jamais vu à la mi-juin dans l'archipel comme ailleurs, puisque d'habitude le virus de la grippe disparaît début mars. Mais le Covid-19 a complètement décalé cette épidémie saisonnière. Grâce aux confinements, aux distances sociales et au port du masque, ce virus n'a quasiment pas circulé pendant trois ans. Résultat : aujourd'hui, la plupart des Japonais ne sont plus immunisés contre cette maladie qui se répand comme une traînée de poudre.

Au Japon, la grippe hivernale provoque la fermeture d'écoles et de crèches (Image d'illustration).

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Au Japon, on ne compte plus les crèches qui restent portes closes en raison de foyers de contamination. Et dans plusieurs centaines d'écoles, des classes entières ont dû en revenir à l'enseignement en distanciel comme pendant l'état d'urgence.

Ce dont témoigne le directeur d'un établissement du centre-ville : « Autant d'écoliers malades, je n'avais jamais vu ça – même aux pires moments de l'épidémie de Covid-19. Et beaucoup d'enfants sont si mal en point qu'ils sont cloués au lit, donc incapables de suivre les cours en distanciel »

Les médecins ne savent plus où donner de la tête. À l'image de ce pédiatre : « C'est le grand retour de la grippe, mais aussi de deux autres virus très contagieux qu'on n'avait plus vus depuis trois ans. Ils peuvent entraîner des difficultés respiratoires ou de fortes fièvres chez les enfants en bas âge. Certains en viennent même à convulser. En ce moment, je vois une cinquantaine de petits patients par jour... »

Ces parents s'inquiètent pour leurs enfants, âgés de 15 et 18 mois respectivement. « Depuis une semaine, mon petit garçon tousse énormément et cette nuit, il était brûlant de fièvre », explique l'un d'entre eux. « Ma fille a terriblement maigri. Elle ne mange plus grand-chose parce qu'il semble qu'elle ait très mal à la gorge quand elle avale », raconte une autre.

Pour ne rien arranger, dans les pharmacies, les tests de dépistage de la grippe viennent à manquer. Tout comme les sirops contre la toux ou les antidouleurs.

>> À lire aussi : Le Covid-19 bientôt considéré comme la grippe saisonnière

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne