La compagnie indienne IndiGo explose les compteurs et achète 500 Airbus A320

Un contrat historique pour l'aviation civile : la compagnie indienne IndiGo a passé commande de 500 Airbus de la famille des A320, la plus importante en quantité jamais enregistrée. De quoi illustrer la soif de cette compagnie et du marché indien de l'aviation en général, qui va exploser dans les années à venir.

Les cadres de la compagnie aérienne IndiGo, dont le PDG Pieter Elbers, avec son homologue d'Airbus, Guillaume Faury, et d'autres responsables du constructeur européen, au salon du Bourget, dans le nord de Paris, ce lundi 19 juin 2023.

Des chiffres qui donnent le tournis, et des dirigeants visiblement émus au moment de l'annonce de ce contrat qui bat tous les records : 500 avions monocouloirs de la famille A320. Ils seront livrés entre 2030 et 2035 à la compagnie IndiGo, qui prévoit de doubler de taille d'ici à 2030.

IndiGo a faim et le fait savoir, commente notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis : la compagnie « low cost », âgée de seulement 17 ans, dévore déjà le marché indien, avec 61% de parts de marché, devant sa grande sœur, l'historique Air India.

IndiGo avait déjà pré-acheté 480 Airbus jusqu'à présent. Avec cette nouvelle commande, la compagnie devrait donc recevoir près de 1 000 nouveaux appareils monocouloirs d'ici à dix ans.

Démesuré ? Pas vraiment, quand on voit que le marché indien de l'aviation civile croît déjà deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et que le trafic intérieur du pays, qui fait la force d'IndiGo, devrait être multiplié par cinq en vingt ans.

La prochaine étape, pour IndiGo, est de concurrencer Air India sur les vols internationaux, et pour cela, la compagnie est en négociations avec Airbus et Boeing pour acheter environ 25 grands avions.

Le montant du contrat n'a pas été dévoilé, mais cette commande va donner du travail à l'avionneur européen pour une année complète, alors que les carnets de commandes sont déjà pleins pour les sept à huit années à venir.

Un défi de taille, alors que le marché de l'aviation explose, en Inde notamment avec 9% de croissance par an, mais aussi ailleurs : Airbus annonce que l'ensemble de sa flotte sera quasiment renouvelée d'ici à 20 ans, alors que l'impératif climatique est dans tous les esprits. La nouvelle génération des A320 permet un gain de consommation de 20% et donc une pollution moindre.

