Visite de Blinken en Chine: le président Xi Jinping salue des «progrès» entre Pékin et Washington

C'est l'image de la journée : la poignée de mains entre Antony Blinken et Xi Jinping. Le secrétaire d'État a été reçu par le président chinois Chi Jinping, pour clôturer une visite de deux jours à Pékin. Antony Blinken est le premier diplomate de haut rang américain à se rendre en Chine depuis 2018, et qui plus est dans une période de tension.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est la première fois que les deux hommes se revoyaient depuis sept mois et la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden en marge du sommet du G20, à Bali. Le signe que les échanges entre le ministre chinois des Affaires étrangères dimanche 18 juin - plus de cinq heures et demie d’entretiens - et ce matin avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, se sont sinon bien passés, du moins sans accrocs majeurs.

Le président Xi Jinping évoque des progrès : « Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre le consensus que nous avions obtenu avec le président Joe Biden à Bali. Nous avons progressé et sommes parvenus à un consensus sur des questions concrètes, ce qui est très bien. »

>> À lire aussi : Une poignée de main à la Une de la revue de la presse internationale

Message positif du président chinois même si plus tôt dans la journée, Wang Yi a mis en cause la perception jugée erronée qu’auraient les États-Unis de la Chine, un appel à calmer le jeu des deux côtés avec des efforts de la partie américaine. Sur l’économie, lors d’un point de presse à l’ambassade des États-Unis ce soir, Antony Blinken a confirmé le fait que les États-Unis ne parlaient plus de découplage avec la Chine, mais comme les Européens, de « dérisquer » la relation.

« Les progrès demandent du temps, ce n’est pas une visite, un voyage, une conversation qui vont tout régler », a affirmé le secrétaire d’État américain. Il reste des tensions sur Taïwan, les droits de l’homme, les mers de Chine, mais il y a aussi des points de coopération : l’environnement, la sécurité alimentaire, a fait savoir Antony Blinken, qui a notamment évoqué l’Ukraine et qui dit avoir lancé une invitation à son homologue chinois Wang Yi pour que ce dernier vienne aux États-Unis.

>> À lire aussi : Pour la Chine, Pékin et Washington doivent choisir entre «coopération ou conflit»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne