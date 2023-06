Inde: une canicule meurtrière accable l'Uttar Pradesh et le Bihar

Près de 100 personnes sont mortes ces cinq derniers jours des effets d’une forte canicule qui frappe le nord-est du pays, dans l'est de l'Uttar Pradesh, où se trouve Bénarès, et au Bihar. Et les températures ne devraient pas baisser dans les jours qui viennent.

Une personne âgée souffrant de déshydratation attend d'être admis dans un hôpital déjà plein de Ballia, dans l'Uttar Pradesh, le 19 juin 2023. AP - Rajesh Kumar Singh

Cela fait près d'une semaine que le nord-est de l'Inde est accablé par une chaleur étouffante, qui atteint les 45 degrés par exemple à Patna, la capitale du Bihar, soit 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Dans les rues, les habitants s'enveloppent le visage dans des tissus de coton pour freiner la déshydratation, et ce week-end, beaucoup ont accouru vers les plans d'eau pour se rafraîchir. Mais les plus âgés et vulnérables, eux, succombent. Des centaines de personnes ont afflué vers les hôpitaux, et des dizaines sont décédés des suites de diarrhées aiguës ou de fièvre. Les médecins affirment que l'essentiel des défunts avaient plus de 60 ans et qu'ils sont morts de complications d'autres maladies cardiaques ou respiratoires, entre autres. Les autorités de la ville de Patna ont fermé les écoles jusqu'à lundi prochain. La canicule continuera ces jours-ci à frapper les régions orientales de l'inde.