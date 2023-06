La Thaïlande défend l'invitation lancée à la junte birmane, au grand dam de l’Asean

La Thaïlande justifie son action unilatérale par le fait qu’en tant que voisin direct de la Birmanie, elle est plus affectée par la durée du conflit qui fait affluer sur son territoire des réfugiés toujours plus nombreux. Image: des réfugiés birmans installés sur la rive du fleuve Moei, à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, à Mae Sot, en Thaïlande, le 7 janvier 2022.

REUTERS - ATHIT PERAWONGMETHA