Les Chinoises remontées contre la «taxe rose» discriminatoire

C’est une discrimination qui touche au portefeuille des Chinoises. Selon des constatations menées par des collectifs d’internautes, le prix de certains produits destinés aux femmes seraient plus élevés que ceux qui ciblent une clientèle homme. Une « taxe rose » qui provoque de la colère et suscite de la résistance.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le rose et plus généralement les produits de couleur sont plus chers que les mêmes produits en noir, blanc ou gris, c’est ce que constatent de nombreuses clientes lorsqu’elles font leurs achats sur les boutiques en ligne en Chine.

Une inflation sur les produits destinés aux femmes que dénonce madame Deng, 29 ans, que RFI a contactée à Canton. Cette employée d’une compagnie d’assurance, bloggeuse à ses heures, fait régulièrement des vidéos sur ce qu’elle considère comme de la discrimination : « Quand vous achetez un rasoir, vous voyez immédiatement que les produits destinés aux femmes, généralement en couleur, sont trois fois plus chers que ceux des hommes. Pareil pour les petites haltères. Si vous les trouvez mignons en rose, vous allez payer au moins deux fois le prix ! »

Ces pratiques de renchérissement sur les produits dits féminins ont poussé certaines consommatrices à résister. Sous le hashtag #PinkTax, des alliances se forment pour lancer des appels au boycott ou pour changer de mode de consommation.

Acheter des produits masculins ?

« Face à la taxe rose, nous conseillons aux fabricants de créer par exemple des poches plus larges dans les pantalons de filles, dit madame Wang, 26 ans, cheffe de produit chez Lénovo. Pareil pour les manteaux d’ailleurs. On a quatre fois moins de poches, nous les femmes que les hommes. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu’ils veulent qu’on achète des sacs. »

« La discrimination de genre précède celle des tarifs », confie encore madame Wang qui critique des codes couleur normatifs. Une prise de conscience qui entraîne des réactions. Sur le réseau social Douban un groupe auto-baptisé les « consommatrices rebelles » conseillent tout simplement de ne pas acheter un produit trop cher ou de le remplacer par son équivalent « masculin ».

Selon une avocate consultée par le site d’information officiel Pangpai, la « taxe rose » serait contraire à l’article 7 de la « loi sur les prix de la République populaire de Chine ». Un phénomène également constaté à l’étranger, note encore le journal en ligne. Un rapport du département de la Consommation de la ville de New York avait ainsi démontré il y a quelques années que le prix moyen des vêtements pour femmes était supérieur de 8 % à celui des hommes.

