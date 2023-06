Deux entreprises européennes sur trois éprouvent des difficultés à travailler en Chine

La Chine ressemble de moins en moins à un paradis du business pour les entreprises occidentales. Les investisseurs se détournent du pays, en partie à cause des fortes tensions géopolitiques entre Pékin et Washington. Et près des deux tiers des entreprises européennes considèrent qu'il est devenu plus difficile de mener leurs activités dans le pays par rapport à l'an dernier. C'est le résultat d'une enquête menée par la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine.

Certaines entreprises occidentales déplacent leurs sièges sociaux dans d'autres pays que la Chine ou investissent directement hors des frontières chinoises. AP - Ng Han Guan

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Les conclusions de l'étude sont « préoccupantes », juge ce mercredi 21 juin la Chambre de commerce de l'Union européenne, qui a interrogé près de 600 entreprises installées en Chine. Parmi ces entreprises, deux sur trois trouvent qu'il est devenu plus difficile de travailler en Chine. Et, une sur trois ont vu leurs recettes diminuer au cours de l'année écoulée. Dans les deux cas, ce sont les chiffres les plus mauvais jamais observés depuis que cette étude est menée, c'est-à-dire depuis près de vingt ans. Les milieux d'affaires plaçaient beaucoup d'espoir dans la fin de la politique « zéro Covid » de la Chine décidée en décembre. Mais, la croissance chinoise a été globalement décevante ces derniers mois, et les fortes tensions géopolitiques entre Pékin et Washington multiplient les incertitudes pour les milieux d'affaires. Dans ce contexte, certaines entreprises déplacent leurs sièges sociaux dans d'autres pays que la Chine, par exemple Singapour ou la Malaisie, ou investissent directement hors des frontières chinoises. >> À lire aussi : Chine: la Banque centrale abaisse son taux directeur pour relancer l'économie NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI