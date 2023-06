Australie: revers juridique pour Moscou autour de la construction de la nouvelle ambassade russe

Ce lundi 26 juin, la Russie a subi un revers juridique en Australie au sujet du site de construction de sa nouvelle ambassade près du Parlement du pays, la Haute Cour donnant le feu vert à Canberra pour saisir le terrain où elle devait être bâtie.

A la mi-juin 2023, l'Australie a pris des mesures juridiques radicales pour empêcher Moscou de construire sa nouvelle ambassade à deux pas du Parlement, après des mises en garde des services de renseignement concernant un risque d'espionnage. La semaine dernière, la Russie a déposé un recours en justice pour conserver le terrain et a posté sur le site du futur chantier un fonctionnaire russe le temps que l'affaire soit jugée. Mais la Haute Cour d'Australie, plus haute juridiction du pays, a statué lundi matin et enjoint à la Russie de quitter le site, au moins jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal pour être examinée avec une argumentation juridique plus détaillée.

Le diplomate s'en va

Le diplomate qui était présent sur le site a été vu en train de partir à bord d'une voiture diplomatique peu après la décision de justice. « Le tribunal a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de base juridique pour le maintien d'une présence russe sur le site à l'heure actuelle », a déclaré le Premier ministre australien, Anthony Albanese, à la presse. « Nous attendons de la Fédération de Russie qu'elle agisse conformément à la décision du tribunal » a-t-il poursuivi.

La Russie a acquis en 2008 le bail de ce terrain, situé à environ 400 mètres du Parlement à Canberra, et obtenu l'autorisation de procéder à la construction de sa nouvelle ambassade en 2011. En août 2022, le gouvernement avait tenté de résilier le bail pour non-respect de certaines clauses du permis de construire, mais cette décision a été annulée par la justice fédérale en mai dernier.

Nouvelles lois

La semaine dernière, le gouvernement australien a adopté de nouvelles lois spécialement conçues pour bloquer la construction et mis fin à cet accord. Cette nouvelle législation, adoptée avec l'appui de l'opposition, n'empêche pas la Russie d'avoir une présence diplomatique en Australie, mais seulement de construire si près du Parlement. « Le gouvernement a reçu des directives en matière de sécurité très claires quant au risque posé par une nouvelle présence russe si près du Parlement », a déclaré M. Albanese. « Nous agissons rapidement pour faire en sorte que le site loué ne devienne pas une présence diplomatique officielle », a encore continué le chef du gouvernement.

Nouveaux obusiers et blindés australiens pour l'Ukraine Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé, lundi 26 juin, une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, comprenant l'envoi de 28 véhicules blindés M113 et d'obusiers de 105 mm pour un montant de 74 millions dollars (67,9 millions d'euros). « Nous soutenons les efforts internationaux visant à garantir l'échec de l'agression de Poutine et à faire prévaloir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine », a déclaré M. Albanese. Le nombre d'obusiers qui seront livrés n'a pas été communiqué. Cette aide militaire ne comprend cependant pas de blindés Hawkei et Bushmaster supplémentaires, des engins réclamés par Kiev. Mi-juin, l'Ukraine a demandé à Canberra d'envoyer une quarantaine de chasseurs F-18 retirés du service et entreposés sur une base près de Sydney. L'annonce de ce lundi ne fait aucune référence à ces avions de combat. (Avec AFP)

